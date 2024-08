80 000 Pendler fahren täglich von Augsburg nach München, etwa 10 000 sind es in umgekehrter Richtung. Aber auch für Gelegenheitsfahrer soll sich vieles verbessern, wenn kommt, was der Augsburger Landrat Martin Sailer als Aufsichtsratsvorsitzender des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) angestoßen hat: Der AVV soll im Verbund des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) aufgehen, möglichst schon zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025. „Ich war überrascht, wie aufgeschlossen alle sind, die mit dem Thema zu tun haben“, sagt Sailer. Mit der Fusion würde der größte Verkehrsverbund in Bayern und einer der größten in der Bundesrepublik entstehen.