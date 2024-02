Die Inszenierung "Memoria" erinnert an die in der Stalin- und gesamten Sowjetzeit Verschwundenen.

Von Sabine Leucht, Augsburg

Am Dienstag um 17 Uhr beginnt das Herz des diesjährigen Brechtfestivals erst wieder sanft zu puckern. Der "Kraftklub" in der ehemaligen Textilfabrik gegenüber dem Plärrer macht gerade erst auf. 4000 Quadratmeter Schläfrigkeit, die Fitnessgeräte sind verwaist, die netten Festival-Mitarbeiterinnen begrüßen jeden Besucher einzeln, und ein paar Jugendliche machen sich warm für das in einer Stunde startende Streetball Battle mit lokalem "Live Freestyle Rap" von "Dem Hiphop sein Haus".