Die Verbindung von Helmut Schleich zu Franz Josef Strauß wird an diesem Donnerstag noch inniger respektive enger. Nicht nur, dass der Kabarettist unter anderem durch Parodien auf den früheren Ministerpräsidenten Bayerns bekannt geworden ist. Nun gibt es auch eine direkte Verbindung zwischen den beiden. Denn wie das Augsburger Puppentheatermuseum „die Kiste“ verlauten lässt, wird Schleich Pate von Strauß. Also dem Kabarettisten wird die Ehrenpatenschaft für die Franz-Josef-Strauß-Marionette verliehen. Und dabei legt sich das Museum bei seiner Ankündigung über die Auszeichnung sehr ins lobende Zeug. Der Geehrte, also der Mensch, nicht die Puppe, sei ja nun seit fast 40 Jahren im Kabarett-Geschäft, seine Programme preisgekrönt, etwa mit dem Deutschen Kleinkunstpreis oder dem Bayerischen Kabarettpreis. Seine Texte seien „so böse wie brillant und seine Parodien einmalig gut“, heißt es in der Mitteilung. „In seinem Live-Programm nimmt Helmut Schleich seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt ihnen ganz nebenbei die ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor Augen.“ Die Verleihung der Ehrenpatenschaft findet an diesem Donnerstag, 5. Juni, um 18.30 Uhr im Augsburger Puppentheatermuseum „die Kiste“ statt. Der 57-jährige Kabarettist aus Schongau in Oberbayern gründete zusammen mit Christian Springer und Andreas Rüttenauer 1983 das Kabarett „Fernrohr“, trat von 1998 an als Solokünstler auf, häufig als Strauß-Imitator. Er war in der Comedy-Serie „Spezlwirtschaft“ zu sehen und hatte mit „Schleich Fernsehen“ auch eine eigene Sendung im BR.

Claudia Eckert

Claudia Eckert. (Foto: Fraunhofer AISEC)

Die Expertin für Cyber-Sicherheit Claudia Eckert wurde zur neuen wissenschaftlichen Präsidentin der Acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) gewählt. Die von Bund und Ländern geförderte Akademie mit Sitz in München berät Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Eckert ist Informatikprofessorin an der Technischen Universität München und Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit (AISEC) in IT-Systemen. Das Thema wird immer dringlicher, denn die Cyber-Angriffe auf Unternehmen und Kommunen nehmen täglich zu. Noch immer seien viele von ihnen zu wenig geschützt, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Dazu kommen KI-geboostete Desinformationskampagnen, die demokratiegefährdend sind. Es sind aber nicht nur kriminelle Aktionen, die eine ganze Infrastruktur lahmlegen können. Als im Juli 2024 ein fehlerhaftes Software-Update den IT-Betrieb weltweit zum Erliegen brachte – inklusive den OP-Betrieb in Krankenhäusern, den internationalen Flugbetrieb, die Produktion unzähliger Unternehmen –, horchte die Welt auf. Claudia Eckert ist eine der wichtigsten Stimmen im Land, wenn es um den Schutz vor Cyber-Attacken geht. Sie forscht an neuen Methoden und Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von digitalen Systemen. Sie ist langjähriges Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und bestens vernetzt in Wissenschaft und Politik. Ihr Ko-Präsident in der Acatech vonseiten der Wirtschaft ist der ehemalige Daimler-Vorstand Thomas Weber. Zum Vizepräsidenten wurde der ehemalige Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) Siegfried Russwurm gewählt.

Thomas Ohrner

Thomas Ohrner. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Sein Erfolg vor rund 45 Jahren mit der ZDF-Serie „Timm Thaler“ hat Moderator und Schauspieler Thomas Ohrner damals nicht nur Freude gebracht. „Ich durfte in der Schule nicht mit auf Ausflüge, weil die anderen gesagt haben: ‚Der wird ja nur verfolgt‘“, sagte Ohrner der Augsburger Allgemeinen. Im Laufe der Zeit habe er gelernt, damit umzugehen. Aber der Trubel um seine Person sei auch anstrengend gewesen. „Der Name meiner Familie stand damals im Telefonbuch“, samt Adresse. „Da standen dann vorwiegend die Mädels vor der Hütte und riefen: ,Tommi, komm raus – wir lieben dich!‘ Da sind Eltern mit ihren Töchtern bis aus Hamburg gekommen.“

Fadumo Korn

Fadumo Korn. (Foto: Walter Korn)

Sie hat das Schicksal als Kind selbst erlitten und kämpft mit ihrem Verein „Nala – Bildung statt Beschneidung“ unermüdlich gegen weibliche Genitalverstümmelung: Jetzt erhält die Autorin und Übersetzerin Fadumo Korn den Bayerischen Verdienstorden von Ministerpräsident Markus Söder. 1964 in Somalia geboren, wäre sie an den Folgen der Beschneidung beinahe gestorben. Sie wurde zu Verwandten nach Europa geschickt, landete in München, heiratete ihren deutschen Mann und engagiert sich seither für andere Frauen. „Nala“ betreibt in Burkina Faso eine Schule und bildet Frauen aus, die in die Dörfer gehen und über Beschneidung aufklären.

Bartholomaios I.

Bartholomaios I. mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (r.) im Jahr 2014 in München. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel Bartholomaios I. wird an diesem Freitag in München ausgezeichnet. Und es haben sich namhafte Gratulanten angekündigt, die auch sprechen werden. Etwa Florian Herrmann von der Bayerischen Staatsregierung oder der frühere evangelische Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern Heinrich Bedford-Strohm. „Erstmals verleihen die Abtei Niederaltaich und die Katholische Akademie in Bayern ihre beiden Ökumene-Preise gemeinsam an dieselbe Person“, heißt es in einer Mitteilung, und zwar „an den Ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel, Seine Allheiligkeit Bartholomäus I. – Ehrenoberhaupt der Orthodoxen Kirche weltweit und Oberhaupt großer Diasporakirchen wie in den USA oder Deutschland.“ Als großer Theologe halte er den gemeinsamen Wurzelgrund der gesamten Christenheit durch seine Treue zur altehrwürdigen Überlieferung lebendig und erfahrbar, heißt es weiter, und erschließe zugleich Wege der Erneuerung, um den vielfältigen realen Nöten unserer Zeit aus zum Beispiel pastoralen Gründen zu begegnen.