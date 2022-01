Augsburg:Brechtfestival startet Vorverkauf

Um in diesen Zeiten ein Festival zu planen, braucht man vermutlich nicht nur Optimismus und starke Nerven, sondern auch Humor. Den legte zumindest Jürgen Kuttner bei der Pressekonferenz zum diesjährigen Augsburger Brechtfestival an den Tag. Er und Co-Festivalleiter Tom Kühnel haben für ihre dritte und letzte Ausgabe ein internationales Programm zusammengestellt. Unter dem Titel "Worldwide Brecht" sollen vom 18. bis zum 27. Februar Produktionen aus Europa, Nordamerika, Asien und Afrika zu sehen sein. "Sie werden sehen, die Absichten waren gut", scherzte Kuttner angesichts der derzeitigen Unwägbarkeiten von Live-Veranstaltungen. Die Karten für das Brechtfestival sind nun zu kaufen. Das Digital-Programm soll in jedem Fall stattfinden.

Nach den ersten beiden Festival-Ausgaben von Kuttner und Kühnel darf man sich auf die diesjährige Version freuen. Zuerst zauberten die beiden noch kurz vor dem ersten Lockdown ein Spektakel in Augsburg, dann folgte eine hervorragende reine Digital-Ausgabe. Nun kommt - hoffentlich - eine hybride Form, die mit einer Produktion von Kuttner und Kühnel mit Brasch-Texten im Staatstheater eröffnet wird. Hoffentlich mit Publikum.

Brechtfestival Augsburg, 18. bis 27. Februar, Infos und Programm unter www.brechtfestival.de