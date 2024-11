Sahar Rahimi wurde 1981 in Teheran geboren, sie ist Mitbegründerin der Performancegruppe Monster Truck, inszeniert in der freien Szene und festen Häusern und setzt dabei auf kollektive, partizipative und inklusive Arbeiten. Dies ist auch der Schwerpunkt des 1983 in Augsburg geborenen Mark Schröppel. Der Ansatz des Duos, so teilt die Stadt mit, soll dann auch konsequent auf „auf der Idee der ‚erweiterten Inklusion‛ mit einem Fokus auf theatralen und performativen Formaten“ liegen.