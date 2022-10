Blickt man auf die gerade veröffentlichten Pläne von Julian Warner für das Augsburger Brechtfestival 2023, fällt sofort ein Begriff auf: Eröffnungsparade. Vor einem Jahr hatte der Künstler und Kulturanthropologe schon einmal eine Parade initiiert, auf dem Spielart-Festival in München. Es wurde ein raumgreifendes Spektakel, geleitet vom Gedanken der Partizipation. Nun bringt er die Idee nach Augsburg zum 125. Geburtstag Bertolt Brechts mit. Womit klar wird, dass Warner andere Akzente setzen wird, als das vom Künstlertheater aus gedachte Konzept seiner Vorgänger Jürgen Kuttner und Tom Kühnel.

Warner hat seine Ideen für die Ausgaben 2023 bis 2025 soeben im Augsburger Kulturausschuss vorgestellt. Unter dem Titel "Die große Methode" will er die prozesshafte Arbeitsweise Bert Brechts in den Mittelpunkt des Festivals stellen. "Es wandelt sich in ein produzierendes, partizipatives Gesamtkunstwerk, bei dem zivilgesellschaftliche Initiativen und lokale Vereine - Brechts Methode kapernd - ins Licht treten." So soll es neue, temporäre Spielstätten geben, die Eröffnungsparade, einen Festakt, Wrestling als politisches Theater und Gespräche mit Brecht als künstliche Intelligenz. Bleiben wird die Lange Brechtnacht mit ihrem Musikschwerpunkt. Zusätzlich gibt es ein Artists-in-Residence-Programm. Das Festival findet vom 10. bis 19. Februar statt.