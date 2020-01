"Vier Jugendliche hantieren in einem Supermarkt mit einer Waffe", so lautete die Meldung, die am Samstag gegen 18.45 Uhr bei der Polizei einging. Dass die 14- bis 15-jährigen Schüler aus München nur eine Softair-Pistole bei sich hatten, konnte zu dem Zeitpunkt niemand wissen. Deshalb machten sich sofort mehrere Streifenwagen auf den Weg zu jenem Supermarkt in der Pfeuferstraße in Sendling. Bei der Kontrolle der Jugendlichen vor dem Supermarkt fanden die Beamten bei einem 15-Jährigen jene Pistole - und stellten sie als sogenannte "Anscheinswaffe" gemäß dem Waffengesetz sicher. Die Spielzeugwaffe sei zwar erlaubnisfrei, sehe aber einer echten Pistole so täuschend ähnlich, dass sie in der Öffentlichkeit nicht offen getragen werden darf. Die Jugendlichen erwartet nun ein Bußgeld wegen dieser Ordnungswidrigkeit.