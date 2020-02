Detailansicht öffnen Sprachkurs für junge Flüchtlinge: München und andere Städte hätten gerne einige aus Lesbos aufgenommen – der Bundestag war dagegen. (Foto: Catherina Hess)

"Humanität unerwünscht" vom 31. Januar:

Stimmenfang am rechten Rand

Mit Entsetzen lese ich, dass der Bundestag mit Stimmen von CDU, CSU, SPD und AfD beschlossen hat, keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aus den fürchterlichen Camps auf den ostägäischen Inseln aufzunehmen, obwohl Städte wie München sich bereit erklärt haben, eine bestimmte Anzahl aufzunehmen. Welch ein Schlag ins Gesicht der Werte von Humanität, Nächstenliebe und sozialer Gerechtigkeit.

Von einer AfD erwarte ich ja nichts anders, von einer CSU und zum Teil einer CDU mittlerweile leider auch nicht mehr. Sie tritt ihr C ("Christlich") schon länger mit Füßen. Dass nun die SPD, die für mich als Partei Willi Brandts für Mitmenschlichkeit und Solidarität gestanden ist, hier am rechten Ufer mit fischt, entsetzt mich aber besonders. Diese Partei ist für mich auf Bundesebene endgültig nicht mehr wählbar.

Und ja, man muss die Menschen hier mitnehmen mit ihren Sorgen, was Menschen aus anderen, fremden Kulturkreisen und die Veränderungen betrifft, die das in unserer Gesellschaft bewirkt. Anbiederung, Populismus und Abschottung sind aber der falsche Weg. Ich arbeite seit vielen Jahren mit oft traumatisierten jungen Geflüchteten und Familien aus vielen Ländern und kenne ihre schrecklichen Schicksale im Heimatland, auf der Flucht zum Beispiel durch die Wüste, den oft von Folter begleiteten Aufenthalt und mafiösen libyschen Gefängnissen, ihre Todesängste bei den Bootsüberfahrten und den Verlust von Angehörigen. Fast alle von ihnen, die ich als Individuen kennenlernen durfte, haben, umrahmt von meist guter Betreuung und Unterstützung durch Jugendhilfeeinrichtung und Ehrenamtliche ihren Weg im Aufnahmeland gefunden, gehen in die Schule, machen eine Ausbildung, arbeiten. Und ja, wir können nicht alle aufnehmen. Aber darum geht es nicht. Es geht um eine niedrige drei- bis vierstellige Zahl in ganz Deutschland im Moment. Der Türkei muten wir 3,5 Millionen zu. Ich schäme mich für diese Regierung. Christine Peyerl, München

Am eigenen Maßstab gescheitert

Von CDU/CSU ist man die Haltung, die auf Abschottung und Abschreckung zielt, inzwischen gewöhnt und die Partei ist ihres C's schon lange nicht mehr würdig. Die SPD-Familienministerin präsentiert sich in der Öffentlichkeit immer wieder gern mit fröhlichen Kindern. Erschreckend ist, dass die SPD sich in ihrer Haltung der Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit von der CDU/CSU nicht mehr unterscheidet. Parteien, die Kindern im Dreck und Elend Schutz und Schulbildung verweigern, stellen für ein so reiches Land wie Deutschland es ist, ein Armutszeugnis dar. Anlässlich der vielen Reden zum Holocaust-Gedenktag wäre es eine angemessene Geste der Humanität gewesen, diesen Kindern eine menschenwürdige Zukunft zu ermöglichen. Leider ist sie nicht genutzt worden. Marion Blum, Burghausen

Empörendes Versäumnis

Ich bin wütend über unsere Regierung wegen der Ablehnung humanitärer Hilfe für Flüchtlingskinder. Seit 1972 fahre ich regelmäßig nach Lesbos - und kenne die Verhältnisse vor Ort. Kommunen sind bereit, Hilfswillige sind vorhanden: Worauf wartet die Bundesregierung? Denken Sie an übermorgen! Was wird aus diesen Kindern? Welches Gedankengut kann sich entwickeln? Beweisen Sie Großmut und weiterreichendes Denken.

Die Regierung braucht nur eine Umfrage zu machen: Der Großteil der Bevölkerung begrüßt humanitäre Hilfe für diejenigen, die sie brauchen und am Rande Europas fest stecken. Da nichts zu tun - das geht doch gar nicht! Irene Thornewill, Gräfelfing