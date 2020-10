Weil ein Zeuge geistesgegenwärtig zwei Einbrecher mit seinem Handy fotografiert hat, konnte die Polizei wenig später zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Täter waren am Samstag vor zwei Wochen in eine Tierarztpraxis in Riem eingebrochen, hatten mehrere Zimmer durchsucht und mehr als 1000 Euro Bargeld erbeutet. Ein Tierarzt, der zur Tatzeit gegen 17.40 Uhr noch an seinem Arbeitsplatz war, hörte verdächtige Geräusche auf dem Flur. Als er nachsehen wollte, flohen die Täter. Der 34-Jährige zückte sein Handy und machte von ihnen mehrere Aufnahmen. Der Kriminalpolizei gelang es anhand der Fotos einen 49-jährigen und einen 39-jährigen Münchner zu identifizieren. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnungen seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, darunter auch ein Teil der Tatbeute teilte die Polizei am Montag mit.