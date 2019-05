27. Mai 2019, 18:45 Uhr Aufmerksamer Ladendetektiv Ertappter Whisky-Dieb bedroht Angestellte

Acht Flaschen Whisky hatte ein 33-jähriger Mann in seinem Rucksack verstaut, als ein Ladendetektiv ihn beim Verlassen eines Supermarktes am Bunzlauer Platz ansprach. Der Detektiv brachte den Mann in einen Geschäftsraum. Als er ihn dort bat, den Rucksack abzunehmen, bedrohte der Beschuldigte laut Zeugenberichten mehrere Mitarbeiter mit einer Schere. Diese verließen fluchtartig den Raum, verriegelten die Tür und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den 33-Jährigen schließlich dazu überreden, den Geschäftsraum zu verlassen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In dem Raum fanden die Polizisten eine 20 Zentimeter lange Schere. Der 33-Jährige wurde wegen räuberischen Diebstahls angezeigt, ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.