29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Aufklärungsbedarf zwischen CSU und SPD Irritationen über Pläne zur U-Bahnlinie 5

Schon im Januar dieses Jahres haben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Bürgermeister Josef Schmid (CSU) ihren Plan zur Verlängerung der U-Bahnlinie 5 von Pasing nach Freiham vorgestellt. Umso verwunderter reagiert die CSU nun, weil der OB bei seiner Sprechstunde in Aubing angekündigt haben soll, er könne sich vorstellen, irgendwann eine U-Bahn zu bauen, denkbar wäre aber offenbar auch eine Straßenbahn. Dem wollen Schmid und sein Fraktionsvorsitzender Manuel Pretzl nun entgegentreten. "Es gibt eine klare und kommunizierte Entscheidungslage pro U-Bahn und pro Expressbus", sagt Schmid. Der Münchner Westen ersticke im Verkehr. Ein zukunftsgerichteter Nahverkehr brauche ein attraktives Angebot, und das könne in diesem Falle nur in der U-Bahn bestehen. Auch Pretzl will den OB daran erinnern, dass die Straßenbahn-Pläne eigentlich vom Tisch sein sollten, da es doch ein klares Bekenntnis der Stadtspitze zur U-Bahn gebe. Straßenbahnen würden sich nicht für Übergangsphasen eignen, da sie "einen klaren Eingriff in das Stadt- und Straßenbild darstellen". Spätestens 2030 solle die U 5 nach Freiham verlängert sein, davor sollen Expressbusse fahren.