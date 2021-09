Kommission zur Aufklärung von Missbrauch in der Kirche

Von Bernd Kastner

Jede der 27 Diözesen in Deutschland soll eine Kommission einsetzen, um den Missbrauchsskandal aufzuarbeiten. Das war das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen der Bischofskonferenz und dem Beauftragten der Bundesregierung für Missbrauchsfragen. Im Erzbistum München und Freising konstituierte sich die ehrenamtlich tätige Kommission im Mai 2021. Ihr gehören acht Personen an, vier Experten hat die Staatsregierung vorgeschlagen: Neben der Schulpsychologin Michaela Huber, die zur Vorsitzenden gewählt wurde, sind das Harald Britze, Vize-Chef des Landesjugendamtes, der Kinder- und Jugendpsychiater Franz Joseph Freisleder, Chef des Heckscher-Klinikums, und Manfred Markwardt, früherer Leiter der Strafrechtsabteilung im bayerischen Justizministerium. Dazu kommen Cordula Brechmann vom Diözesanrat und Peter Förster, Vize-Chef des Kirchengerichts im Ordinariat. Zwei Personen entsendet der Betroffenenbeirat, dessen Mitglieder namentlich nicht genannt werden wollen.

Noch in diesem Jahr wird der Bericht der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl erwartet. Darin sollen auch die Namen derer genannt werden, die an obersten Stellen für die Vertuschung von Missbrauchsfällen verantwortlich waren. Betroffene können sich weiterhin an die unabhängigen Ansprechpersonen wenden, Kontaktdaten finden sich auf der Homepage der Diözese: www.erzbistum-muenchen.de