Kurz nach dem Einbruch in eine Kindertagesstätte in Waldperlach, Donnerstagnacht, hat die Polizei drei junge Männer festgenommen, die für die Tat verantwortlich sein sollen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, drangen die mutmaßlichen Täter gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten sämtliche Räume und brachen Schränke auf. Beute machten sie keine. Die jungen Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren wurden im Verlauf des Freitags einem Haftrichter vorgeführt. Der 24-Jährige, so eine Sprecherin des Präsidiums, sei wegen diverser Einbruchsdelikte polizeibekannt. In den letzten Wochen kam es bereits zu mehreren Einbrüchen in Kinderkrippen und Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet. Allein in der Nacht auf Mittwoch meldete die Polizei zwei Einbrüche in Kitas in Neuperlach. Ob die Taten auf das Konto der drei Festgenommen gehen, wird von der Polizei derzeit geprüft.