Obwohl das Oktoberfest heuer ausfällt, hatte die Polizei am Wochenende vermehrt mit stark betrunkenen Männern zu tun, die randalierten, sich prügelten und Beamte angriffen. Die Bundespolizei, die für die Sicherheit an Bahnhöfen und in der S-Bahn zuständig ist, zählte acht schwerer betrunkene Täter. Einer aber stach aus der Masse heraus: Ein Atemalkoholtest bei dem 50-Jährigen ergab fast vier Promille. Er hatte sich trotz Hausverbots am Hauptbahnhof aufgehalten. Die meisten Menschen wären mit so viel Alkohol längst bewusstlos, er aber schlug nach dem Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, der ihn hinauswerfen wollte.