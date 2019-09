Jetzt hat der Sohn zumindest gelernt, was man nie tun darf - von seinem Vater, der den Filius zu Fotoaufnahmen ausgerechnet aufs Gleisgelände am Leuchtenbergring geführt hatte und der, von Bundespolizisten dabei erwischt, sich auch noch völlig uneinsichtig zeigte. Am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr war der 52-jährige Münchner mit seinem 15-jährigen Sohn auf einen am S-Bahnhaltepunkt Leuchtenbergring abgestellten Güterwaggon geklettert, ein ebenso lebensgefährliches wie verbotenes Unterfangen. Ein Zeuge informierte die Polizei. Beamte der Bundes- und Landespolizei trafen Vater und Sohn an, wie sie auf dem Waggon herumturnten, der auf einem Gütergleis stand. Die beiden Münchner wurden vom Zug heruntergelotst. Abseits der Gleise wurden sie dann von den Ordnungshütern abgefangen. Der Sohn gab an, dass es die Idee des Vaters gewesen sei, auf den Waggon zu klettern, weil das ein gutes Motiv zum Fotografieren hergebe. Unfassbar eigentlich - doch der 52-Jährige zeigte keine Einsicht. Er sei sich der Gefahren durchaus bewusst, erklärte er schulterzuckend den Beamten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.