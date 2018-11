1. November 2018, 18:58 Uhr Auf den Linien 18 und 19 Bus statt Tram

Wenn am kommenden Wochenende die S-Bahn-Stammstrecke mal nicht gesperrt ist, können andere öffentliche Verkehrsmittel nachlegen: Auf den Tramlinien 18 und 19 ist Samstag und Sonntag westlich des Hauptbahnhofs ein Schienenersatzverkehr (SEV) erforderlich. Die Busse mit der Liniennummer 19 übernehmen den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof, Lautensackstraße und Westendstraße am Samstag, 3. November, und am Sonntag, 4. November, jeweils von zirka 8 Uhr bis zirka 22 Uhr. Grund für die Einschränkungen ist eine Weichenerneuerung in der Bayerstraße. Ein weiterer SEV besteht baustellenbedingt auf der Tramlinie 18 zwischen Stachus und Schwanseestraße.

Die Tram 18 verkehrt während der Weichenerneuerung zwischen Gondrellplatz, U-Bahnhof Westendstraße, Agnes-Bernauer-Straße, Willibaldplatz und Pasing Bahnhof. Sie übernimmt damit auch den Pasinger Abschnitt der Tramlinie 19. Die Tram 19 fährt nur zwischen Berg am Laim Bahnhof und Hauptbahnhof Nord (Wendung am Stiglmaierplatz). Fahrgäste werden gebeten, zwischen Hauptbahnhof und Westendstraße die U 5 zu nutzen, ab/bis Pasing auch die S-Bahnen und Regionalzüge in Anspruch zu nehmen sowie generell mehr Reisezeit einzuplanen als üblich. Ausflügler sollen bedenken, dass in den Ersatzbussen keine Fahrradbeförderung möglich ist. Weitere Informationen gibt es unter anderem auf www.mvg.de.