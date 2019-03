12. März 2019, 21:35 Uhr Auf dem Nockherberg Der Landbub und das Dusel

Maxi Schafroth hat sich ein raffiniertes Konzept ausgedacht und bringt eine rotzfreche Salvatorrede mit auf den Nockherberg. Das anschließende Singspiel ist zwar nicht besonders politisch, aber dafür herrlich albern

Von Wolfgang Görl

Soeben ist Ministerpräsident Markus Söder erstmals in den Genuss gekommen, als "Pater patriae", als Vater des Vaterlandes, den ersten Schluck Salvator nehmen zu dürfen, da erscheint auch schon ein zweiter Mann auf der Bühne, der hier seine Premiere feiert. Der 33-jährige Maxi Schafroth ist der jüngste Salvatorredner in der Geschichte des Politiker-Derbleckens auf dem Nockherberg.

Aber wie sieht der denn aus? Keine Mönchskutte wie einst Bruder Barnabas und natürlich auch kein Bavaria-Kostüm wie Vorgängerin Luise Kinseher. Schafroth hat einen Lodenjanker angelegt und macht gleich mal eine beunruhigende Ansage: Heuer, verkündet er, darf "das erste Mal ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung die Fastenpredigt" halten. Heute hat "die linke Correctness am Nockherberg Pause", die Salvatorgemeinde kann sich auf ein "politisch ausgewogenes Derblecken" freuen. Und mit Blick auf den in der ersten Reihe sitzenden Söder - Horst Seehofer übrigens glänzt durch Abwesenheit - frohlockt Schafroth: "Markus, du hattest die Rede zur Korrektur aufm Tisch, du hast herzlich gelacht, der Rotstift war gar nicht nötig, weil der Ehrenvorsitzende Stoiber schon darüber gegangen ist."

Nach dem ersten Schreck ist klar: So kann es nicht weitergehen. Tatsächlich erklärt Schafroth alles Bisherige für einen Spaß. "Ich will heut ganz normal zu euch sprechen, ich, Maxi Schafroth, in aller Natürlichkeit." In eine Rolle zu schlüpfen, könnten Politiker ohnehin besser, zum Beispiel der Andreas Scheuer: "Der spielt jeden Tag glaubhaft einen Audi-Mitarbeiter, der so tut, als wäre er Verkehrsminister."

Es ist ein raffiniertes Konzept, das sich Schafroth ausgedacht hat: Er, der Maxi, der Bub vom Allgäu, betrachtet scheinbar unbedarft die große Welt der Politik. Und die ist ja wirklich erstaunlich, zum Beispiel die neue CSU: "Ihr seids grün, sozial, dynamisch, urban, da ist alles drin, des erinnert mi so a bissl an unser alte Dorfwirtschaft, die haben auch ganz kurz vor der Insolvenz a ganz dicke Speisekarte gedruckt (...) Vierzig Seiten voll mit Essen und überall die gleiche Soß drauf."

Die Landbuben-Perspektive erlaubt Schafroth, ganz wunderbar hinterfotzige Frechheiten an den Mann oder die Frau zu bringen. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger bekommt dies als einer der ersten zu spüren: "Ganz glücklich sitzt er da, mit seinem Freibier. Du nimmst mit, was geht. Du bist so einer, der am End von der Raiffeisenvollversammlung noch die übrigen Schnitzelsemmel zsammfrisst." Selbstverständlich kann sich der Maxi aus dem Allgäuer Land auch in den großen Söder einfühlen: "Markus, das letzte Mal als ich so gschaut hab wie du, da war ich 13, 14. I weiß, wie's dir geht, wenn man seine Rolle in der Welt sucht, wann man nicht weiß, werd ich nett, werd ich a Depp." Auch Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch erwischt es: "Du scheißt di au gar nix. Fliegt Business Class nach München, lümmelt sich da nei und lässt sich vom Klassenfeind das Bier zahlen." Und schließlich die Grüne "Tofu-Jeanne-D'Arc" Katharina Schulze: "Du bewegst dich wahrscheinlich im Schlaf noch schneller als der Ludwig Hartmann aufm Hometrainer (...) So cool Katharina, ich hör die Schülersprecherin noch durch." Dann bittet er um Applaus für das während der Revolution vor 100 Jahren eingeführte Frauenwahlrecht. Den gibt es auch - und erst recht mächtig für die rotzfreche Rede.

Ganz zum Schluss spricht Schafroth dann noch die AfD an: "Wo auch immer ihr gerade seid", sagt er, denn von der Partei ist niemand anwesend, "ich wünsche mir, dass ihr mit Liebe überhäuft werdet, dass Licht in eure Herzen kommt, denn vielleicht hilfts." Wer nicht verstanden habe, "dass diese Welt nur im Miteinander funktioniert, der hat nichts verstanden, der hat nichts gelernt aus der Geschichte".

Und dann, nach einer Pause: Geigenklänge und Bläser. Die Anfangsmusik des Singspiels "Das kleine Glück" erinnert an schnulzige Filmmusik der Fünfzigerjahre. Eine Bar ist zu sehen, ein altes Heizungsmonstrum, und in der Mitte des großen gekachelten Raums steht ein Springbrunnen. Ganz hinten ein Fenster, hinter dem der Hofgarten erscheint. Aha, dies hier ist die Staatskanzlei, ein verwahrloster Fitnessraum im Keller. Und da steht auch schon Horst Seehofer (Christoph Zrenner) und sucht seinen Turnbeutel - der Running Gag des Abends.

Es ist das zweite Singspiel, das Richard Oehmann und Stefan Betz auf dem Nockherberg inszenieren, und sie haben es jetzt mit einer veränderten politischen Konstellation zu tun. Seehofer, beim Singspiel im vergangenen Jahr noch Boss einer Cowboy-Bande, ist heute ein bedauernswerter Turnbeutelverschlamper, den alle ignorieren, während Söder (Stephan Zinner), 2018 das präpotente Großmaul El Marco, diesmal als weichgespülter Sunnyboy im lila Jogginganzug auf die Bühne stürmt und herzerfrischend singt. "Und eines muss klar sein, wenn Zwietracht uns droht, dann ist doch die Liebe das erste Gebot." Kaum hat er angefangen, pirscht sich schon Hubert Aiwanger (Florian Fischer), heran und stimmt mit ein: "Vorne bist du ganz allein, wo der Wind am stärksten bläst."

Söder, so tut er jedenfalls, ist ein ganz anderer Mensch geworden: "Lässiger und jünger und weiblicher und Bienenfreund." Vor allem aber hat er sich das Ego verkleinern lassen, "das war schon ein größerer Eingriff", der allerdings eine kleine Nebenwirkung hat. Söder kann jetzt nicht mehr "Ich" sagen, stattdessen muss er sich mit "Wir" behelfen. Die Körpersprache - Zinner spielt das großartig - verrät jedoch anderes. So wie er herumtänzelt sieht jeder: Der ist selbstgefällig und selbstverliebt wie eh und je. Der ist ganz der Alte.

Aber warum ist der Mann so gut drauf? Was ist sein Geheimnis? Das möchte Aiwanger gerne wissen, aber da gibt sich Söder verschlossen - vorläufig. Erst einmal rumpelt Andrea Nahles (Nikola Norgauer) in den Wellnessraum, im Schlepptau ihren Parteifreund und Münchner Oberbürger Dieter Reiter (Gerhard Wittmann). Nahles ist eine Furie, die auf gewählte Ausdrucksweise keinen Wert legt: "Wir sind kompetent, empathisch, sensibel und völlig am Arsch." Auch sie will wissen, warum der Söder, den keiner mag, so erfolgreich ist.

Die Antwort ist im Spind versteckt: ein Wesen mit Zottelpelz, halb Yeti, halb Aff. Wimmernd kommt es heraus, von Söder hart an der Leine geführt. Es ist das Dusel (Gerd Lohmeyer), Söders Dusel. Und es möchte weg von seinem Herrn und Meister: "Ich bin doch kein Privatdusel für karrieregeile Streber. Ich gehöre der Allgemeinheit. Ich bin das Bayerndusel." Woraufhin das Musikantenstadl-Traumpaar Marianne und Michael - keine Doubles, die echten - auftaucht und honigsüß das Lied vom glücklichen Bayernland trällert.

Das Dusel hätten natürlich alle gern, die Jagd nach ihm ist so etwas wie der Kern der aberwitzigen Handlung. Verkehrsminister Scheuer (Stefan Murr), der "Autoschmuser-Andi", ist ein schnöseliger Partyhengst, der fälschlicherweise glaubt, die Autobosse über den Tisch gezogen zu haben. Und Katharina Schulze (Sina Reiß) gefällt sich als ewig Selfies schießendes Always-happy-Girl, das der SPD ein scheinheiliges Abschiedslied singt: "Ach, dein Schicksal, SPD / tut mir tief im Herzen weh. / Das Grüne wächst, das Rote geht, / weil die Welt sich weiterdreht." Angela Merkel (Antonia von Romatowski) wiederum braucht das Dusel nicht unbedingt, sie hat ein anderes Erfolgsrezept: "Innenpolitisch mach ich nix, und außenpolitisch umgeb ich mich mit Arschgeigen."

Es gibt, neben ein paar Längen, viele lustige Momente in diesem Singspiel, am schönsten aber sind die Musikszenen. Tobias Weber hat die Songs komponiert, und wenn Zinners Söder einen Blues röhrt, hört man den Mississippi rauschen. Oder die wunderbare Szene, als Andrea Nahles in der Badewanne sitzt, zusammen mit einer roten SPD-Ente, und wütend singt: "Links liegt die Bürste und rechts das Shampoo / Ich sitz in der Wanne und frag mich 'Wozu?' / Könnt mich ja waschen, doch mein Herz ist so schwer / Die Ente quietscht nicht mehr." Gewiss, das ist nicht besonders politisch, aber herrlich albern.