27. Januar 2019, 18:42 Uhr Auf dem Nachhauseweg 50-Jähriger wird in Trudering zwei Mal überfallen

Auf dem Heimweg vom Bahnhof Trudering ist ein 50-Jähriger am Samstag zwischen 0.30 und 1.15 Uhr zwei Mal von einem schwarz gekleideten Täter bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Handy aufgefordert worden, beim zweiten Mal schlug der Täter in der Hippelstraße gar mit einem dicken Ast zu, flüchtete aber ohne Beute. Das Opfer erlitt "Abwehrverletzungen an Kopf und Händen", so die Polizei, und rief von zuhause den Notruf. Bei der Sofortfahndung nahm die Polizei einen 15-jährigen Schüler fest, der die versuchte schwere räuberische Erpressung abstritt, aber zur Personenbeschreibung des Opfers passte. Zeugenhinweise unter Telefon 089/291 00.