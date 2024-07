Auf der Auer Dult gibt es nicht nur die üblichen Karussells, ein Riesenrad und zahlreiche andere Fahrgeschäfte, sondern auch drei Bierzelte sowie Stände mit traditionellen bayerischen Gerichten. Zudem werden zahlreiche Buden entlang eigens eingerichteter Gassen aufgestellt, an denen die Besucher regionale Lebensmittel, Geschirr, Haushaltswaren, Kunsthandwerk, Antiquitäten und vielerlei Kleinigkeiten kaufen können. Insgesamt gibt es mehr als 250 Stände, zu den Dulten kommen rund 300 000 Besucher pro Jahr.

Wann findet die Auer Dult statt?

Die Auer Dult findet dreimal im Jahr für jeweils neun Tage statt. Die Maidult beginnt am Samstag vor dem 1. Mai eines Jahres, die Jakobidult am Samstag nach Jakobi, der auf den 25. Juni fällt. Der dritte Sonntag im Oktober gehört dem Kirchweihfest der Kirche Mariahilf in der Au – die herbstliche Dult beginnt am Samstag davor.

Dies sind die kommenden Termine für die Auer Dult:

Jakobidult: 27. Juli bis 4. August 2024

Kirchweihdult: 19. bis 27. Oktober 2024

Maidult: 26. April bis 4. Mai 2025

Jakobidult: 26. Juli bis 3. August 2025

Kirchweihdult: 18. bis 26. Oktober 2025

Wie sind die Öffnungszeiten der Auer Dult?

Der Verkaufsbeginn bei den Händlern auf der Auer Dult ist um 10 Uhr, die Schausteller öffnen ihre Fahrgeschäfte um 10.30 Uhr. Das Verkaufs- und Betriebsende ist bei Mai- und Jakobidult um 20 Uhr, bei der Kirchweihdult im Herbst schon um 19 Uhr.

Müssen Besucher der Auer Dult Eintritt bezahlen?

Nein, es gibt keine Eintrittsgebühr.

Warum ist die Dult auf dem Mariahilfplatz?

Eine Dult, oder früher „tult“, ist traditionell ein Kirchenfest zu Ehren eines Heiligen. Dabei wurden schon im Mittelalter Verkaufsstände mit Waren und Gewerk um eine Kirche herum aufgebaut. Die erste Jakobidult wurde vor mehr als 700 Jahren in München abgehalten, am Anger, dem heutigen Sankt-Jakobs-Platz. Im Jahr 1796 verlieh Kurfürst Karl Theodor dem kleinen Dorf Au das Recht, zweimal pro Jahr eine Dult zu haben. 1854 wurde die Au in München eingemeindet und brachte ihre Dult mit.

Die Kirche und der Mariahilfplatz liegt mitten im Stadtteil, früher war er der zentrale Marktplatz. Dreimal im Jahr übernehmen die rund 300 Händler und Schausteller den Platz und beschicken die Auer Dult. Seit 1905 ist die Dult fest auf dem Kirchplatz. Bei erst zwei Ereignissen mussten Dulten abgesagt werden: von 1943 bis 1946 wegen der Kriegswirren, 2020 und 2021 war die Corona-Pandemie die Ursache für zwei Jahre ohne Auer Dulten.

Hat die Pfarrei noch mit der Dult zu tun?

Die Pfarrei Mariahilf bietet tatsächlich bis heute so etwas wie ein kleines Rahmenprogramm an. Gemeindereferentin Elisabeth Rappl bietet jeden Tag um 12 Uhr eine zehnminütige Mittagsmeditation an. Auch Kirchenmusiker halten einige Konzerte ab, etwa „Orgel um Drei“, 20 Minuten Orgelmusik um 15 Uhr am Mittwoch, Samstag und Sonntag. Täglich um 16 Uhr wird das Carillon bespielt, eine Art Glockenspiel im Turm der Kirche. Es ist das zweitgrößte in ganz Deutschland, wiegt 25 Tonnen und hat 65 Glocken.

Wie kommt man am besten zur Auer Dult?

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Der Mariahilfplatz ist bestens angebunden.

Die U-Bahn-Linie U1 hält an der Station Fraunhoferstraße, von dort sind es noch ein paar Minuten zu Fuß.

Die Tramlinie 18 hält direkt am Mariahilfplatz.

Verschiedene Buslinien halten in der Nähe des Mariahilfplatzes, darunter die Linien 52 und 62, Ausstiege sind hier Mariahilfplatz oder Schweigerstraße.

Im nördlichen und südlichen Teil des Mariahilfplatzes werden eigene Parkplätze für Fahrräder eingerichtet. Die Parkmöglichkeiten für Autos entlang der Straßen und in Parkhäusern in der Nähe des Dultplatzes sind sehr begrenzt.

Ist die Auer Dult barrierefrei?

Besucher der Auer Dult, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können an der Nordseite des Mariahilfplatzes auf eigens eingerichteten Parkplätzen ihr Auto abstellen. Dort befindet sich auch eine barrierefreie Toilette.

Was gibt es für Kinder und Familien auf der Auer Dult?

Dienstag ist Familientag auf der Auer Dult – dann bieten die Schausteller ermäßigte Preise für ihre Fahrgeschäfte und Buden an. Von nostalgischen Karussells bis zu modernen Fahrgeschäften ist auch für Kinder und Jugendliche einiges dabei, auch etwas ruhigere Fahrgeschäfte wie die Schiffschaukel oder ein Kettenkarussell. Auch kann man Riesenrad fahren, das Kasperltheater besuchen und beim Dosenwerfen kleine Preise gewinnen. Zudem gibt es Bänke für müde Kinder (und ihre Eltern oder Großeltern) sowie ruhige Orte zum Wickeln und Stillen sowie Abstellplätze für Kinderwagen.