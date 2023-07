Was die Jugendchorakademie in Ingolstadt leistet

Strahlender Klang: "Szenen aus Goethes Faust" mit der Audi Jugendchorakademie in Ingolstadt.

Von Michael Stallknecht, Ingolstadt

Siebzig junge Menschen aus ganz Deutschland und Österreich singen in der Audi Jugendchorakademie gemeinsam und präsentieren sich unter anderem jährlich bei den Audi Sommerkonzerten, dem Festival des Autobauers in Ingolstadt. Wobei man sich in diesem Jahr ein ganz besonders Großprojekt vorgenommen hat: die selten zu hörenden "Szenen aus Goethes Faust", die Robert Schumann zur offenen Form zwischen Oratorium und Oper gefügt hat.