Vier Personen wurden verletzt, als in Aubing am Donnerstagnachmittag ein Pkw von der Fahrbahn abkam. Der 33 Jahre alte Fahrer verließ die A 99 bei der Ausfahrt München-Freiham, um in die Bodenseestraße abzubiegen. Kurz darauf beschleunigte er so stark, dass sein Fahrzeug ausbrach und er die Kontrolle verlor. Das Auto krachte nach Polizeiangaben in den Straßengraben. Der Fahrer, sein 32 Jahre alter Beifahrer und eine 13 Jahre alte Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Eine 25-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Auto beträgt mehrere 10 000 Euro.