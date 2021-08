Ein Besucherlenkungskonzept für die beiden Böhmerweiher und die Aubinger Lohe wünschen sich Aubings Lokalpolitiker. Erklärungstafeln sollen auf besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten hinweisen, um die Menschen für das, was sie umgibt, zu sensibilisieren. "An einer Stelle bei den Böhmerweihern beispielsweise wachsen seltene Orchideen, die von Mountainbikern niedergeknüppelt werden", begründet Christian Stockmann (CSU) den Antrag. Rund um die Moosschwaige und in der Langwieder Haide gibt es solche Infoschilder bereits.