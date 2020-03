Es ist viel passiert an der Gilchinger Straße in den vergangenen Jahren. Um den Kontakt zwischen den Bewohnern der Siedlung und den Eigentümern der umliegenden Einfamilienhäuser in Alt-Aubing zu intensivieren, gab es in der Anlage Spielangebote in den Oster-/Pfingst- und Herbstferien sowie Förderangebote für Kinder und Jugendliche. Außerdem fand im Sommer 2019 ein Straßenfest großen Anklang. Initiator der Aktivitäten war stets das Regionale Netzwerk für soziale Arbeit (Regsam), unterstützt von zahlreichen, auch lokalen Akteuren. Denn das Quartier der städtischen Wohnbaugesellschaft Gewofag mit seinen 424 Wohnungen in 30 Gebäuden ist seit Jahren ein Schwerpunktgebiet des Sozialnetzwerks. Heuer aber läuft diese Schwerpunktarbeit aus.

Damit der Erfolg nicht gefährdet wird und die Projekte und Aktionen langfristig aufrechterhalten werden können, fordert der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied nun den Aufbau eines Nachbarschaftstreffs an der Gilchinger Straße. Der Treff, mit Räumen für Begegnung und Austausch, soll zudem sozialpädagogisch begleitet werden. Der Zeitpunkt bietet sich an, weil die Gewofag den Wohnblock derzeit saniert.