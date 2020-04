Die Unterführung an der Limesstraße kann laut Kreisverwaltungsreferat (KVR) nicht mit einer Höhenkontrolle ausgestattet werden. Grund sei "die bestehende und notwendige Lkw-Umleitung in die Pretzfelder und Aubing-Ost-Straße", so die Verkehrsbehörde. Beide Straßen lägen unmittelbar an der Zufahrt zur Unterführung, weshalb eine Höhenkontrolle direkt am Tunneleingang angebracht werden müsste. Damit aber fehlte der notwendige Reaktionsweg, sollte ein Fahrzeug tatsächlich zu hoch für die Unterführung sein. Außerdem sind aus Sicht des KVR die Gehwege zu schmal, um Fundamente und Masten für eine Kontrollbeschilderung einbauen zu können.

Aubings Lokalpolitiker haben, im Bewusstsein, dass die Tage der Limes-Unterführung durch den geplanten Ausbau der S-Bahnstrecke S 4 gezählt sind, eine elektronische Höhenkontrolle für den Tunnel gefordert. Sie sind es leid, dass wegen der geringen Durchfahrtshöhe von 3,20 Meter immer wieder große Lastwagen in der Unterführung stecken bleiben. Denn die Folge solcher "Hänger" sind neben einer Komplettsperrung der Strecke häufig Staus in den und Umleitungen über die angrenzenden Anliegerstraßen. Nicht selten muss anschließend zudem die Brücke auf ihre Statik hin untersucht werden.