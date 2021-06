An der Rupert-Bodner-Straße wird sich in den kommenden Jahren viel verändern

Von Ellen Draxel, Aubing

Das Gewerbegebiet an der Rupert-Bodner-Straße befindet sich im Umbruch. Das ehemalige Heizkraftwerk dort wird bekanntlich von den Brüdern Christian und Michael Amberger bis Herbst 2023 in einen Kunst- und Kulturtempel mit Biergarten verwandelt und um einen Konzertsaal für 400 Besucher ergänzt. Auch die Firma Aurelis, eine ehemalige Bahn-Tochter, der fast das gesamte noch freie Gelände zwischen der Wohnbebauung und dem Ausbesserungswerk der Bahn gehört, hat nun offensichtlich Pläne: Man wolle das Areal "auf Grundlage des vorhandenen Bebauungsplans als Gewerbegebiet nutzen und entwickeln", erklärt Aurelis-Sprecher Stefan Sagner. Details seien jedoch erst Ende Juli spruchreif.

Neuerungen hat am Standort zudem die Deutsche Bahn vor. Laut einer Sprecherin soll die ehemalige Fahrbahn-Instandhaltungs- und Behandlungsanlage (FIBA) an der Bergsonstraße 110 abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt werden, "um die umfangreich vorgesehenen Verbesserungen beim Fahrplanangebot der S-Bahn München zu ermöglichen und den Anforderungen an die Instandhaltung und Verfügbarkeit der Fahrzeuge gerecht werden zu können". Doch auch dieses Vorhaben befindet sich nach Angaben der Sprecherin noch in einem frühen Planungsstadium.

Die Bahn ist außerdem im Gespräch mit dem Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen-Langwied und Gewerbeanrainern. Man will prüfen lassen, inwieweit eine Werksstraße nördlich des Ausbesserungswerks öffentlich erschlossen werden kann. Die Straße verläuft von der Nordseite der Rupert-Bodner-Straße entlang des Werksgeländes der DB Regio AG bis zur Bergsonstraße und dient der Abwicklung des Logistikverkehrs. Aubings Lokalpolitiker plädieren dafür, sie zu öffnen, damit die Anwohner südlich der Bahnanlagen vom Lkw-Verkehr entlastet werden.

Unabhängig vom Ausgang dieser Verhandlungen ist aus stadtteilpolitischer Sicht auf jeden Fall eine "sichere Verkehrsführung" vom S-Bahn-Halt Langwied zur Rupert-Bodner-Straße notwendig. Denn das Bergson Kunstkraftwerk wird Besucherströme anziehen, die gut ankommen sollen. Das Gremium bittet daher das Mobilitäts- und das Baureferat, die Bergsonstraße neu zu gestalten und die Unterführung "optisch aufzuwerten", etwa mittels Teilbegrünung der Mittelinsel.

Für die Nordseite der Bergsonstraße schlagen die Politiker zwischen der Rupert-Bodner- und der Negrellistraße einen durchgängigen Zweirichtungsradweg plus Gehweg vor. Und auch für die Südseite ist ein Radweg in beide Richtungen zwischen Langenburgstraße und Unterführungsbauwerk gewünscht, geteilt durch die bereits existierende Baumallee, die bis zur Langenburgstraße verlängert werden soll. Dafür müsste allerdings eine Fahrspur Richtung Nordost in diesem Bereich entfallen. Beidseitige Radwege sollten nach Meinung des Bezirksausschusses außerdem in der Rupert-Bodner-Straße angelegt werden.

Ein Ausbau von Sharing-Angeboten sowohl für Autos als auch für Fahrräder sowie eine Ergänzung der bestehenden Park- and Ride-Anlage um Radabstellplätze an der S-Bahn-Station Langwied könnte die bauliche Neuaufteilung "unterstützen".