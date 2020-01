Ein 24-jähriger Münchner hat am Dienstagabend zwei Männer dabei überrascht, wie sie die Nummernschilder seines Autos stahlen. Als er kurz vor 23 Uhr in der Centa-Hafenbrädl-Straße in Aubing in seinen Mercedes steigen wollte, fehlten beide Kennzeichen. Eines war an einen BMW in der Nähe montiert worden, in dem ein Mann saß. Ein zweiter Mann stand hinter dem Wagen. Der 24-Jährige rief erst die Polizei und stellte die Männer dann zur Rede. Daraufhin bedrohte ihn einer mit einem Messer. Anschließend fuhren die Täter Richtung A96 davon. Was sie mit den gestohlenen Kennzeichen vorhatten, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.