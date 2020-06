Der Verein Mobilspiel steht eigentlich für Bewegungsspiele, besonders gerne an der frischen Luft. In Corona-Zeiten mussten sich die Mobil-Spieler Alternativen ausdenken. So hat sich etwa Hans-Günter Bruckmaier aufs Kasperltheater verlegt. Und da er mit seinen Mitstreitern das Publikum nicht vor dem Vorhang begrüßen kann, haben die Pädagogen zwei etwa halbstündige Stücke ins Internet gestellt. In "Die zerbrochene Krone" garantieren der Kasperl, der König, Prinzessin Prinzibella und der Zauberer Schlampinus spannende Unterhaltung, die natürlich ein gutes Ende findet. Auch "Das kranke Krokodil" hat den Weg ins Netz gefunden. Wieder dabei ist neben dem Kasperl auch der König und natürlich der tierische Begleiter. Beide Mitschnitte sind unter www.mobilspiel-muenchen.de/kasperltheater zu finden. Die Aubinger Vereinsaktiven freuen sich über eine kurze Nachricht, wie es den Zuschauern gefallen hat.