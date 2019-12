Abwechslung im adventlichen Liederreigen: Am Donnerstag, 5. Dezember, greift Carolin Roth im Kulturzentrum Ubo 9 zur hawaiianischen Ukulele und stimmt alte Gassenhauer aus der Popmusik an. Ihr Mitsingkonzert beginnt um 19.30 Uhr an der Ubostraße 7-9. "Es klingt so gut, wenn jemand einfach nur mit Ukulele singt", hat ein Fan Roths einmal gesagt. "Bei dem Lärm, den wir täglich um uns rum haben, ist so eine reduzierte Art der Darbietung eine wahre Wohltat." Der Eintritt zum Konzert im Kulturzentrum kostet zehn Euro.