Weil er seit langem die großen Hallen füllt, bedeutete Corona für ihn eine besonders lange Zwangspause. Nun ist aber auch Atze Schröder wieder da. Dieser sorgfältig inszenierte wandelnde Herrenwitz mit Wuschelperücke, getönter Brille und fettem Goldkettchen. Dieser "Schwer in Ordnung"-Proll mit den eindeutigen Zweideutigkeiten, den "Weiber"-Geschichten und den nur halb ironischen Tabubrüchen. Der seine eigene Pott-Asi-Sprache erfunden hat, die so drastische wie komische Umschreibungen und Bilder generiert. Der sehr gut parodieren kann und Dialekte ebenso wie seinen Körper einzusetzen versteht. Im Circus Krone hat sein neues Programm mit dem schönen Titel "Echte Gefühle" München-Premiere. Man kann sich ausmalen, wie komisch es wird, wenn ausgerechnet ein Atze Schröder in den wirren Zeiten von Fake News, Selfie-Filter und "Als ob"-Getue nach Wahrhaftigkeit sucht.

Atze Schröder, So., 5. Juni, 19 Uhr, Circus Krone, Marsstraße 43, Telefon 344974