Dick aufgetragen ist schon die üppige Liebeserklärung an München, mit der Atze anfängt, verbunden mit Hannover-Bashing. Man würde gerne hören, wie dieser Einstieg in Hannover klingt. Mit Macker-Größenwahn kommt auch der neue Programmtitel daher: „Der Erlöser“. Wenigstens da wird allerdings schnell abgerüstet. Erlösend könnten ja auch die kleinen Dinge sein, verkündet der Comedy-Prophet, und überhaupt ginge es hier darum, bei all dem Wahnsinn in der Welt zwei Stunden abzuschalten und „sich verwöhnen zu lassen.“ Und so wird die Erlösung nur zum Stichwort für die gewohnten Geschichten aus dem Alltag des kleinen, stets nach oben schielenden Mannes.

Diese einfachen Begebenheiten, von der Morgentoilette samt „Thronbesteigung“ über den Arzt- oder Konzertbesuch bis zur Kindererziehung damals und heute, das ist Atze Schröders Domäne. Die kann er situativ und sprachlich so witzig ausgestalten wie kaum ein anderer. Bei der halbstündigen Exegese von Schlager-, Rap- und Rock-Texten und ihrer Problematik in der heutigen Zeit kam nach der Pause dann der Musiker, der Atzes Alter Ego ganz früher einmal war, zum Vorschein. Sehr lustig die Demonstration, wie Roland Kaiser („die versautesten aller Schlagertexte“) im Rammstein-Duktus daherkäme und umgekehrt.

Was Atze aber vor allem nach wie vor von vielen Comedy-Figuren unterscheidet, ist die Selbstironie und dieses Durchschimmern von Finesse, Klugheit und Mitgefühl unter der Maske des vulgären Prolls. So kann und darf man sich exzellent unter seinem Niveau amüsieren.