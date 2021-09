Ein Streit in einer Arbeiterunterkunft im Münchner Stadtteil Pasing ist in der Nacht zum Sonntag eskaliert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ermittelt die Mordkommission nach einem Messerstich wegen versuchten Totschlags. Kurz nach zwei Uhr waren in der Unterkunft zwei albanische Landsleute im betrunkenen Zustand aneinander geraten. Ein 24-Jähriger griff zum Küchenmesser und stach auf seinen 37 Jahre alten Kontrahenten ein. Er verletzte ihn an der rechten Körperseite. Als Rettungsdienst und Polizei durch weitere Mitbewohner verständigt wurden, türmte der Tatverdächtige zunächst. Rund 15 Streifenwagen der Münchner Polizei fuhren zum Tatort und suchten nach dem Mann. Beamte der Polizeiinspektion 42 aus Neuhausen konnten ihn schließlich festnehmen, als er eineinhalb Stunden nach der Tat zum Arbeiterwohnheim zurückkehrte. Der verletzte 37-Jährige schwebt nicht in Lebensgefahr.