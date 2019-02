28. Februar 2019, 18:38 Uhr Attacke in Waldtrudering Hunde beißen dreijähriges Kind

Zwei Hunde haben in Waldtrudering einen Dreijährigen angefallen und mit Bissen in Hinterkopf und Schulter verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Montag, die Polizei gab ihn aber erst am Donnerstag bekannt. Die Hundehalterin hatte nach der Attacke die Flucht ergriffen. Der Junge war gegen 12.15 Uhr mit seiner Mutter und seinem Bruder in der Samoastraße unterwegs, als er von den Mischlingshunden plötzlich angegriffen wurde. Der Mutter, dem Bruder und auch der Hundehalterin gelang es nicht sofort, die Hunde von dem Kind wegzuzerren. Herbeigerufene Sanitäter versorgten die Wunden, danach wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während er behandelt wurde, ging die Hundehalterin mit ihren Tieren einfach davon. Seitdem wird sie von der Polizei gesucht. Gegen sie wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die Hunde haben nach Angaben der Polizei eine Schulterhöhe von etwa 40 Zentimetern. Zeugen werden gebeten, sich unter 089/2910-0 bei der Münchner Kripo zu melden.