Es war gegen 12.30 Uhr am 22. April vergangenen Jahres, als Steffen P. vor dem Hotel Koenigshof plötzlich ein Klappmesser zog und zwei schnelle Schritte hin zu einem Motorradfahrer machte. Angeblich drohte er dem Mann mit dem Messer. Der Motorradfahrer flüchtete daraufhin mit seiner Maschine. Passanten alarmierten die Polizei. Mehrere Streifenwagen eilten zum Stachus . Zwei Beamte schrien Steffen P., der in Richtung Alter Botanischer Garten laufen wollte, an, er solle stehenbleiben. Sie überwältigten den 31-Jährigen vor dem Justizpalast und nahmen ihn vorläufig fest. Steffen P. soll dabei „apathisch“ gewirkt haben. So erinnert sich jetzt einer der Polizisten vor dem Landgericht München I.

Anfang dieses Jahres hatte das Amtsgericht München die einstweilige Unterbringung P.s in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik angeordnet. Nach Überzeugung von Ärzten leidet der Münchner an Schizophrenie. Seit diesem Mittwoch muss sich P. vor der 11. Strafkammer am Landgericht München I verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm unter anderem Bedrohung, vorsätzliche Körperverletzung, Nötigung und Beleidigung zur Last. Nach der mutmaßlichen Tat am Stachus soll Steffen P. noch in acht weiteren Fällen andere Menschen in München sowie am Flughafen im Erdinger Moos mitunter am helllichten Tag und auf offener Straße angegriffen, geschlagen, bedroht oder beleidigt haben.

So etwa am 3. Mai 2025. Gegen 8.30 Uhr an jenem Tag soll P. im U-Bahn-Bereich des Hauptbahnhofs unvermittelt auf eine Frau zugesprungen sein und ihr mit der Faust aufs linke Auge geschlagen haben. Nur vier Wochen nach diesem mutmaßlichen Vorfall kam es laut den Ermittlungen zu einem weiteren Zwischenfall in der Neuhauser Straße. Dabei soll P. eine 17-Jährige, die an der Treppe hinunter zur U-Bahn an einer Mauer lehnte und Videos auf ihrem Handy anschaute, plötzlich mit der Hand so heftig auf die Wange geschlagen haben, dass ihr die Kopfhörer aus den Ohren fielen.

P. soll von einem Mitbewohner geschlagen worden sein

Am 2. Februar dieses Jahres kam es dann angeblich am Ostbahnhof zu einem ähnlichen Vorfall. Steffen P. soll dabei eine Frau, die mit ihrer Tochter gegen 10 Uhr zu den S-Bahnen lief, ohne ersichtlichen Grund mit solcher Wucht gestoßen haben, dass sie rückwärts zu Boden stürzte. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, stellten Steffen P. daraufhin zur Rede. Dabei soll der 31-Jährige einem der Securitys mit seinen damals langen Fingernägeln so heftig ins Gesicht gekratzt haben, dass dieser mehrere Zentimeter lange, blutende Wunden erlitt. Die Narben sollen bis heute sichtbar sein. Gleichwohl wurde keines der mutmaßlichen Opfer lebensgefährlich verletzt. Steffen P. räumte zum Prozessauftakt sieben der ihm zur Last gelegten Taten ein.

Bevor es zu den mutmaßlichen Attacken kam, lebte der 31-Jährige in einer Unterkunft für Wohnsitzlose in München. Dort jedoch sei er von einem Mitbewohner geschlagen worden, gab P. bei seiner Vernehmung an. Er habe dann den Entschluss gefasst, auf der Straße zu leben und zu schlafen. Mit der Zeit sei es ihm immer schlechter gegangen. Er habe sich von anderen Menschen „angegriffen gefühlt“ – zum Beispiel von der Frau, die mit ihrer Tochter am 2. Februar am Ostbahnhof zu den S-Bahnen gelaufen sei. Durch das Leben auf der Straße, so der 31-Jährige, „hat sich etwas zusammengebraut bei mir“.

Ein Urteil in dem Prozess wird für Mitte November erwartet.