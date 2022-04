Von Thomas Anlauf

Am 26. April 1986 hatten meine Freunde und ich nicht das Wetter draußen im Blick, wir saßen zuhause über Bücher gebeugt und lernten für die Abiturprüfungen. Ein paar Tage später ging ein heftiges Gewitter nieder, danach ging ich mit der Freundin spazieren. Wir liefen barfuß durch das regennasse Gras, es duftete nach Frühling. Doch das Gewitter hatte nicht nur reichlich Regen abgeladen, sondern auch eine unsichtbare Gefahr: Wälder und Wiesen waren plötzlich radioaktiv verstrahlt - weil am 26. April 1986 in Tschernobyl in der heutigen Ukraine der Reaktorblock explodiert war und eine riesige radioaktive Wolke mit dem Ostwind auch nach Oberbayern gelangte.

Hauke Doerk ist promovierter Physiker und Experte für Radioaktivität beim Umweltinstitut München. Er untersucht auch 36 Jahre nach der Atomkatastrophe Pilze aus der Region auf ihre Radioaktivität. Einige Arten sind bis heute stark belastet, Wildschweinbret allerdings häufig noch mehr, hat er mir heute im Interview erzählt. Im Gespräch fiel auch der Begriff Cäsium 137, ein radioaktives Isotop. Wir Abiturienten kannten 1986 natürlich all die Wörter wie Becquerel, Strontium 90 und Millisievert, auch wenn sie nicht Prüfungsstoff waren. Hauke Doert lernte sie erst später, er war bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erst zwei Jahre alt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtwerke interessieren sich für Großmarkthalle Das städtische Tochterunternehmen hat offenbar konkrete Nutzungswünsche für das Areal - doch die Stadtratsfraktionen reagieren zurückhaltend.

"Von all den Vorwürfen ist nichts übrig geblieben" Wegen anonymer Anzeigen von Mitarbeitern gerät der Jugendhilfeträger "Neue Wege" ins Visier der Behörden. Nach acht Jahren Streit und 18 Gerichtsverfahren ist klar: Der Verein hat nichts falsch gemacht. Doch die Unsicherheit hat Spuren hinterlassen (SZ Plus).

41-Jähriger in Ismaning verprügelt - weil er einer Frau half Er stellte sich in der S-Bahn schützend vor eine 19-Jährige, als diese von zwei jungen Männern belästigt wurde. Das Opfer erlitt eine Schädelfraktur, innere Schädelblutungen und einen Unterkieferbruch.

BMW stoppt Produktion, MAN fährt wieder hoch Weil Halbleiter- und Kabelstränge fehlen, können vor allem Fahrzeughersteller nicht wie gewohnt produzieren. Wie lange kann das noch so weitergehen?

Rabiater Flohmarktdieb verurteilt Ein 58-Jähriger stiehlt an einem Stand in Neuperlach eine Herrenarmbanduhr und greift anschließend Menschen an, die sich ihm in den Weg stellen.

"Mir geht es auch nicht gut" Ein Mann missbraucht seine minderjährigen Nichten - über Jahre hinweg. Vor dem Landgericht will er eigentlich umfassend gestehen, doch das geht schief.

Grünen-Fraktion braucht neue Doppelspitze Nach nur zwei Jahren als Vorsitzende will sich Anna Hanusch im Mai nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Ihr Kollege Florian Roth hatte seinen Rückzug bereits im Dezember angekündigt.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

