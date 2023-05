Von Nicolas Freund

Wenn damals die Bomben gefallen wären, zum Überleben wäre nicht viel geblieben: ein wenig Trockennahrung, ein paar Kanister Wasser und 0,8 Quadratmeter pro Person im eigenen Bunker, vier Meter unter der Erde. Heute völlig unvorstellbar. Aber als sich vor 40 Jahren der Westen und die Sowjetunion mit der totalen gegenseitigen Vernichtung drohten, waren Atomkrieg und ein Bunker als letzter Zufluchtsort keine unrealistischen Zukunftsszenarien.

"Da gab es die SS-20 und SS-21, die Raketensysteme auf der Seite der Russen und die Pershings und Cruise Missiles auf der der Amerikaner, die standen sich gegenüber", sagt Kameramann Michael Wulfes bei einem Treffen in einem Café in Schwabing. "Natürlich hatte man das Gefühl: Da kann auch zufällig was schieflaufen." Gemeinsam mit dem Regisseur Christian Weisenborn wollte er im Sommer 1983 einen Film über die Bunker drehen, die damals zum Schutz vor den Atomraketen in Gärten und unter Reihenhäusern ausgehoben wurden.

Weisenborn ist der Sohn Günther Weisenborns, Schriftsteller und Widerstandskämpfer im Dritten Reich, in den Siebzigern hatte Christian an Werner Herzogs "Jeder für sich und Gott gegen alle" über Kaspar Hauser mitgearbeitet. Weisenborn ging es bei dem Film vielleicht auch wegen seiner eigenen Geschichte nicht nur um den damaligen Trend zum Einbaubunker, sondern um die Mentalität hinter dem Phänomen, diese Zukunft, auf die man sich akribisch vorbereitete und die dann doch hoffentlich nie eintreten würde. "Die Angst war greifbar, es hatte sich seit dem Zweiten Weltkrieg so hochgeschaukelt", sagt er in dem Schwabinger Café.

Zwei Familien aus Dachau wollten es damals auch ganz genau wissen: Wie wäre das, wenn die Bomben fallen? Der Polizeifachlehrer Herbert Kirner hatte nicht nur einen Bunker in seinem Keller einbauen lassen, gemeinsam mit den Nachbarn, der Familie Jacob, wollte er auch den Ernstfall proben: zehn Personen auf 8,5 Quadratmetern, dreieinhalb Tage, versorgt nur mit dem, was man im Bunker lagern kann. Nach eineinhalb Tagen wird Stromausfall simuliert. Alles so echt wie möglich. Wie wäre es, wenn draußen die Bomben herabregnen, alles verstrahlt wird, Chemiewaffen eingesetzt werden oder sich eine andere Katastrophe ereignet?

Mit im Bunker dabei waren Weisenborn und Wulfes. Sie drehten einen Film über den Selbstversuch, der im Herbst 1983 bei den Hofer Filmtagen gezeigt wurde, eine gekürzte Version lief in der ARD. Dann geriet der Film in Vergessenheit, wie auch die Bunker spätestens mit dem Ende des Kalten Krieges. Bis Russland im vergangenen Jahr die Ukraine angriff und der Kreml nicht explizit, aber trotzdem unmissverständlich mit seinen Atomwaffen drohte.

"Ich habe das erste Mal wieder daran gedacht, als es mit dem Ukraine-Krieg losgegangen ist", sagt auch Thomas Jacob, der damals als Elfjähriger mit im Bunker dabei war, ein paar Tage nach dem Treffen in Schwabing in einem Wohnzimmer in Dachau. Weisenborn und Wulfes zeigen den Film den Familien, die damals bei dem Bunkerexperiment mitgemacht haben. Nicht alle sind noch am Leben, Kirner, der den Bunker hat bauen lassen, ist inzwischen gestorben. Der Bunker existiert auch noch in einem Nachbarhaus, ist aber heute ein Lagerraum. "Für Airbnb wäre das vielleicht eine Attraktion", scherzt Josef Jacob, der Vater von Thomas.

Detailansicht öffnen Bunte Schlafsäcke, Wein und ein Kartenspiel: Atomkrieg als Übernachtungsparty. (Foto: Nanuk FIlmproduktion/Christian Weisenborn)

Es hat etwas leicht Skurriles: Die beiden Familien von damals schauen zu, wie auf dem Fernsehschirm ihre 40 Jahre jüngeren Ichs seltsam gemusterte Schlafsäcke in den Bunker schleppen und im Vorraum eine Campingtoilette aufstellen. Die Stimmung ist anfangs noch gut, im Bunker wird eine Flasche Wein geöffnet und ein Kartenspiel ausgepackt. Atomkrieg, aber als Übernachtungsparty. Im Dachauer Wohnzimmer wird auch viel gelacht, über das alte Selbst, aber ebenfalls ein wenig über diese Zeit, die für eine Zukunft probte, die nie kam. Zumindest bis jetzt nicht.

Detailansicht öffnen Wiedersehen nach 40 Jahren: (v. links) die Filmemacher Christian Weisenborn und Michael Wulfes sowie Vater Josef Jacob, Gabriele Kirner, jetzt Stelz, die inzwischen 90-jährige Sieglinde Kirner, Jürgen Jacob (damals 13), Mutter Irene Jacob und Thomas Jacob (damals 11). (Foto: Doro Hofmann)

Vor 40 Jahren war der Krieg ein kalter, heute fallen wirklich Bomben in der Ukraine, keine zwei Flugstunden Richtung Osten. "Der Ukraine-Krieg zeigt ja, dass es eigentlich keine Sicherheit gibt", sagt Irene Jacob, die als junge Frau im Bunker dabei war. "Wo würde ich mich denn verstecken? In Bachmut oder Mariupol würde mir der Bunker nichts helfen, weil irgendwann muss ich ja wieder raus."

Im Ernstfall wäre im Bunker wahrscheinlich auch nicht als Erstes die Weinflasche geköpft worden, das wurde allen, die bei dem Versuch mitgemacht haben, sehr schnell klar. Denn was, wenn es nicht alle rechtzeitig in den Keller schaffen? Was, wenn man ein Familienmitglied draußen zurücklassen muss? Für wie viele Tage reichen Nahrung und Wasser? Wie lange hält man es überhaupt zu zehnt in dem winzigen Raum aus? Kann man die zerstörte Stadt draußen einfach wieder aufbauen? Und was, wenn einer im Bunker stirbt? "Die Antworten wurden immer erschreckender, je weiter wir den gemeinsamen Denkprozess vorantrieben," sagt Kameramann Wulfes. Wäre der Schutzraum wirklich die Rettung vor dem atomaren Inferno? Oder doch nur ein herausgezögerter Tod, lebendig begraben, wenn man so will? "Es stellt sich natürlich die Frage vom Sinn eines solchen Bunkers", meint Irene Jacob. Im Film wird den Bunkerbewohnern bald klar: Wirkliche Sicherheit kann nur Abrüstung bieten. Manche wollen in der Friedensbewegung aktiv werden.

Mit der langsam einsickernden Erkenntnis vom potenziellen Ernst der Lage nimmt auch die Beklemmung zu. Im Bunker wird es nach einem Tag schon sehr heiß. Für die Luftzufuhr gibt es eine Pumpe mit Filter, die aber wegen des simulierten Stromausfalls über eine Handkurbel betrieben werden muss. Trotzdem sind es bald 30 Grad Celsius in dem kleinen Raum, es herrscht hohe Luftfeuchtigkeit. Weisenborn erzählt von den klammen Schlafsäcken.

Detailansicht öffnen Am zweiten Tag wird Stromausfall simuliert: Die Pumpe für die Luftzufuhr muss mit der Handkurbel betrieben werden (Szenenbild aus "Vom Ende der Zeit"). (Foto: Nanuk FIlmproduktion/Christian Weisenborn)

Auch im Wohnzimmer in Dachau ist es jetzt sehr still geworden. Was wäre, wenn. Wenn da draußen wirklich Krieg wäre, wenn man wirklich in den Bunker müsste. Schon das Experiment ist heute nur schwer vorstellbar. "Ich würde da nicht mehr runtergehen", sagt Sieglinde Kirner. "Wir waren am nächsten Tag alle verändert", ergänzt Irene Jacob. "Da war so eine Spannung, jeder hat aufgepasst, was er sagt." Man ist sich einig: Heute würde man sich nicht im Keller verstecken, sondern versuchen zu fliehen.

Die Kamera im Film zeigt immer wieder die Uhr an der Wand und das Datum. Noch ein Tag im Bunker, noch zwölf Stunden. Zehn Menschen, zusammengepfercht in der Enge, mit Trockennahrung, die feuchte Hitze und das ständige Röhren der Luftpumpe. Und vier Meter weiter oben, muss man sich vorstellen, ist Krieg. Noch drei Stunden. Noch eine Stunde. Und wenn die Tür endlich wieder aufgeht, dann ist sie doch noch da, die Welt da draußen. War ja nur ein Test.

Vom Ende der Zeit, am 25.5., 19 Uhr, im Filmmuseum München