Die Bassistin Athina Kontou gehört schon seit einiger Zeit zu den Aktivposten der Kölner Szene. Beim Pianisten Johannes Bigge zum Beispiel und in verschiedenen Projekten (wie Autchrom oder der Großbesetzung Été Large) der soeben beim Jazzfestival Münster mit dem Westphalen Jazzpreis dekorierten Saxofonistin Luise Volkmann. Die sitzt im Gegenzug im Mother-Quartett von Athina Kontou, war beim vor kurzem erschienen Album-Debüt mit von der Partie und wird am 12. auch beim Unterfahrt-Stopp der Release-Tour an der Seite von Kontou, Pianist Lucas Leidinger und Drummer Dominik Mahnig zu sehen sein. "Tzivaeri" heißt das Album, was auf Griechisch "Schatz" heißt, woraus sich leicht erschließen lässt, dass sich Kontou hier mit ihren Wurzeln beschäftigt. Thematisch, indem sie ihrer Familiengeschichte nachgespürt und dann das Schicksal der Emigration in den Mittelpunkt gestellt hat. Musikalisch, indem sie traditionelle Muster der griechischen Volksmusik spannend, wuchtig und mit atemberaubendem Farbenreichtum in Jazzrhythmik und Improvisation überführt.

Athina Kontou - Mother, Do., 12. Jan., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42., Tel. 448 27 94