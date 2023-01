Bildende Künstlerinnen und Künstler aus München können sich noch bis 17. Februar um einen Mietzuschuss im Rahmen des städtischen Atelierförderprogramms bewerben. Die Förderung läuft drei Jahre und gilt von Juli 2023 bis Juni 2026. Die Ausschreibung richtet sich an Kunstschaffende, die an der Schnittstelle zur angewandten Kunst (Design, Architektur) arbeiten. Dem Kulturreferat stehen für diese Ausschreibung jährlich 300 000 Euro zur Verfügung. Der Stadtrat hat die Mittel um 55 000 Euro erhöht und will damit ein Zeichen für die von der Pandemie besonders betroffene Freie Szene setzen. Kulturreferent Anton Biebl betont: "Über zwei Jahre lang konnte kaum produziert und präsentiert werden. Das durchzuhalten und weiter im kreativen Schaffensprozess zu bleiben, war sehr herausfordernd." Informationen zur Ausschreibung der Ateliermietzuschüsse gibt es unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen.