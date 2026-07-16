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Liederabend mit Asmik GrigorianEin unwiederholbarer Moment

Lesezeit: 1 Min.

Größte Intimität: der Festspiel-Liederabend mit Asmik Grigorian und Lukas Geniušas (am Klavier).
Größte Intimität: der Festspiel-Liederabend mit Asmik Grigorian und Lukas Geniušas (am Klavier). Geoffroy Schied

Intimer Zauber: der Liederabend der gesundheitlich angeschlagenen Asmik Grigorian bei den Münchner Openfestspielen.

Von Egbert Tholl

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Zunächst kommt Tillmann Wiegand, der Künstlerische Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper, auf die Bühne des Prinzregententheaters, da weiß man gleich, es ist etwas passiert. Er sagt, Asmik Grigorian habe eine schwere Kehlkopfentzündung gehabt, ihre Stimme verloren, diese aber vor zwei Tagen wiedergefunden, weshalb sie ihren Liederabend bei den Openfestspielen nun geben werde, aber etwas abgeändert.

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