Zunächst kommt Tillmann Wiegand, der Künstlerische Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper, auf die Bühne des Prinzregententheaters, da weiß man gleich, es ist etwas passiert. Er sagt, Asmik Grigorian habe eine schwere Kehlkopfentzündung gehabt, ihre Stimme verloren, diese aber vor zwei Tagen wiedergefunden, weshalb sie ihren Liederabend bei den Openfestspielen nun geben werde, aber etwas abgeändert.