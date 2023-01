Das Berliner Quartett "Nissen Mosh" in der Seidlvilla.

Seit er Ende 2017, gerade erst 21-jährig, von Kopenhagen nach Berlin zog, hat sich der dänische Altsaxofonist Asger Nissen rasch mit einem eigenwillig emotionalen und energiegeladenen Ton einen Namen in der deutschen Jazzszene gemacht. Von Jim Black bis Jeff Ballard, von Wanja Slavin bis Christopher Dell, von Oliver Steidle bis Pablo Held, mit allerlei Hochkarätern spielte und tourte er bereits. Jetzt hat er mit Gleichaltrigen - alle sind sie erst 25 bis 27 - eine eigene Formation zusammengestellt, die ausschließlich seine Kompositionen spielt: Nissen Mosh heißt das Quartett mit dem Pianisten (und Michael-Wollny-Schüler) Valentin Gerhardus, dem Bassisten Thorbjørn Stefansson (alias TB) und dem Schlagzeuger Marius Wankel, das sich jetzt in der "Jazz+"-Reihe in der Seidlvilla präsentiert. Vier ausgezeichnete Improvisatoren mit einem starken Bandsound. Auf der Basis von Nissens spannenden Kompositionen, denen der Kritiker Wolf Kampmann attestiert, dass sie "das Abstrakte stimmig mit dem sanglich Emotionalen zu verbinden wissen" und mit ihren langen dramaturgischen Bögen eine gewisse spirituelle Nähe zu Tim Berne aufweisen.

Nissen Mosh, Dienstag, 10. Jan., 20 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1 b, Tel. 33 31 39