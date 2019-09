Kriminalpolizei und Staatsschutz ermitteln nach einem Vorfall in Aschheim. Jugendlichen sollen Naziparolen gerufen und auf eine 38-Jährige eingeprügelt haben.

Artikel per E-Mail versenden

Eine Gruppe jugendlicher Schläger hat am vergangenen Mittwoch in Aschheim eine 38 Jahre alte Frau angegriffen und rechte Parolen gerufen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.40 Uhr an einer Bushaltestelle zwischen der Erdinger Straße und der Marsstraße. Anwohner hatten die Polizei verständigt, weil feiernde Jugendliche die Nachtruhe gestört hatten. Unter anderem hätten sie auch "Sieg Heil" gerufen.

Ein Polizeibeamter, der privat in der Nähe unterwegs war, hatte die Parolen ebenfalls gehört und lief zu der Haltestelle. Dort traf er auf etwa ein Dutzend Jugendliche, die auf eine Frau einschlugen und sie traten. Der 48-Jährige gab sich als Polizist zu erkennen und nahm einen 16-Jährigen vorläufig fest.

Als dieser sich wehrte, zog der Polizist seine Pistole. Darauf zog sich die Gruppe zurück; als ein Streifenwagen eintraf, flohen sie. Der 16-Jährige wurde vernommen und anschließend seinen Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen der "Sieg Heil"-Rufe ermittelt zudem der Staatsschutz.