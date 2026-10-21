In der Nacht auf Mittwoch ist es laut Polizei zu einem Brand in einem Hotel an der Otto-Hahn-Straße in Aschheim gekommen. Demnach brach das Feuer gegen ein Uhr in einem Büro im Erdgeschoss des Hauses aus. Noch in der Nacht übernahmen die Brandermittler des Kommissariats 13 der Kriminalpolizei die Ermittlungen. Erste Hinweise von Zeugen deuteten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Ermittlungen dauern an.

Noch bevor Polizei und Feuerwehr eingetroffen waren, hatten die mehr als 130 Gäste das Hotel bereits verlassen. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch wegen des Rauchs konnten die Gäste nicht in ihre Zimmer zurückkehren. Sie mussten in umliegenden Hotels untergebracht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 300 000 Euro.

Wegen des Verdachts auf Brandstiftung sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich des Hotels Niu in Aschheim etwas Verdächtiges beobachtet haben. Der Ortsteil Dornach, in dem mehrere Hotels liegen, grenzt direkt an die Galopprennbahn in Riem und die dortige S-Bahn-Station. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer 089 2910-0 melden, oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren.