5. März 2019, 18:29 Uhr Aschermittwochsrezept von Maike Menzel Gebratener Zander mit Kraut, Stampf und Speck

Maike Menzel, 29, ist Deutschlands jüngste Sterneköchin. Seit August 2018 ist sie Chefköchin im Restaurant Schwarzreiter des Hotels Vier Jahreszeiten. Zu ihrem Rezept sagt sie: "Es funktioniert sowohl mit Kabeljau als auch mit Zander sehr gut."

Pastinaken Kartoffelstampf

Zutaten: 300 g mehlig kochende Kartoffeln, 500 g Pastinaken, 200 ml Vollmilch, 50 g Butter, Salz, Muskat.

Zubereitung: Für den Stampf die Kartoffeln und die Pastinaken schälen, grob zerschneiden und separat in gesalzenem Wasser weichkochen. Milch aufkochen und mit Salz und Muskat würzen. Die Kartoffeln sowie die weichen Pastinaken abgießen, kurz ausdämpfen lassen und beide zusammen zerstampfen. Die warme Milch unterrühren, die Butterflocken zugeben und abschmecken.

Rahmsauerkraut

Zutaten: 1 kleine weiße Zwiebel, 1 kleinen Apfel, 500 g frisches Sauerkraut, 100 ml Apfelsaft, 1 Lorbeerblatt, 3 Stück Wacholderbeeren, 1 Esslöffel Butter, 100 ml Schlagsahne, Salz, Pfeffer, etwas Zucker.

Zubereitung: Zwiebel fein würfeln. Den Apfel schälen, vierteln, entkernen ebenfalls fein würfeln. 1 EL Pflanzenöl in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und die Apfelwürfel darin glasig anschwitzen. Das frische Sauerkraut, Lorbeerblatt und die Wacholderbeeren zugeben und mit dem Apfelsaft aufgießen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 bis 30 Minuten leicht kochen. 100 ml Sahne zugießen und weitere zehn Minuten kochen. Rahmsauerkraut mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen, mit einem Esslöffel Butter verfeinern.

Krosser Speck

Zutaten: 100 g Speck, in Scheiben geschnitten, ½ Bund Schnittlauch, Fett zum Braten.

Zubereitung: Speck ohne Fett in dünne Streifen schneiden und in einer Pfanne knusprig braten. Den Schnittlauch in feine Röllchen schneiden und zugeben. Mit Pfeffer würzen. Anschließend auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Zum Servieren über den gebratenen Fisch geben.

Zander oder Kabeljau

Zutaten: 4 Filets vom Zander oder Kabeljau von jeweils etwa 160g, Öl zum Braten, 2 EL Butter, 1 Knoblauchzehe, 1 Zweig Thymian, Salz.

Zubereitung: In einer großen Pfanne Öl bei mittlerer Hitze erwärmen. Die Fischfilets salzen, mit der Hautseite in die Pfanne geben und etwa 4 Minuten anbraten. Anschließend die Filets vorsichtig wenden und 3 Minuten auf der anderen Seite weiterbraten. 2 Esslöffel Butter, einen kleinen Zweig Thymian und eine halbierte Knoblauchzehe zugeben und den Fisch damit immer wieder übergießen. Vor dem Anrichten auf Küchenpapier absetzen.