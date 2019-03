5. März 2019, 18:29 Uhr Aschermittwochsrezept von Karl Ederer Gefüllte Bachforelle

Karl Ederer, 62, arbeitet seit 1975 in Münchner Gourmetrestaurants und erkochte selbst einen Stern im Restaurant Glockenbach. Sein "Heimat-Food"-Konzept setzt auf regionale Küche. In Kürze eröffnet er an der Lindwurmstraße sein neues Restaurant Ederer. Als Getränk empfiehlt er zu seiner Forellen-Version: "Ein Silvaner passt da gut dazu!"

Forelle

Zutaten: 2 Forellen à 300 bis 350 g, 2 weichkochende Kartoffeln, jeweils etwa 150 g, 200 g Topfen, 1 Ei, etwas Zitronenschale, 2 Esslöffel gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer, 20 g Butter, 1 Friseesalat oder Endiviensalat.

Vorbereitung: Die Forellen ausnehmen und mit einer Papierserviette abtrocknen. Von der Bauchseite her die Mittelgräte rausschneiden, ohne den Rücken aufzuschneiden. Die Kartoffeln weichkochen, dann schälen und durch ein Sieb streichen. Den Topfen, die gehackte Petersilie, Salz und Pfeffer, das Ei sowie die geriebene Zitronenschale und etwas Saft in einer Schüssel gut vermischen. Salat putzen und waschen, etwas später trocknen.

Zubereitung: Die Forellen aufgeklappt salzen und pfeffern, in die Mitte die Masse einfüllen, mit einem Löffel oder mit dem Spritzsack. Die Haut mit der zerlassenen Butter einpinseln, salzen und pfeffern. Das Ofenblech mit Backpapier belegen und die gefüllten Forellen darauf geben. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad ca 15 bis 20 Minuten garen und leicht bräunen. Die Forellen mit einem Spachtel vorsichtig auf die Teller geben.

Den Salat mit Essig und Öl anmachen und auf die Teller garnieren.