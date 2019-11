Ein offenbar heroinabhängiger Mann hat versucht, mit einer Schreckschusswaffe eine Flasche Methadon aus einer Schwabinger Arztpraxis zu rauben. Er betrat die Praxis in der Früh, legte seine Waffe wortlos auf den Tresen und nahm sich eine der Flaschen, berichtete die Polizei am Freitag. Als er flüchten wollte, verletzte er eine Angestellte leicht, die ihm die Flasche wieder abnehmen konnte. Der ehemalige Patient der Praxis wurde vom Personal erkannt. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei nahm den 33-Jährigen am Abend in seiner Münchner Wohnung fest, dort hatte er weitere Schreckschusswaffen.