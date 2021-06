Mit der Ausstellung "Sommergaben" startet die Artothek nicht nur in die Sommerphase, sie bietet der Kunst nach dem Corona-Lockdown auch Starthilfe und ein Präsentationsforum. Gezeigt werden Werke von 20 Münchner Künstlern und Künstlerinnen.

Von Evelyn Vogel

Nach Vorbild der Jahresgaben bei den Kunstvereinen lädt die städtische Artothek im Rosental von Donnerstag, 17. Juni, an zur Ausstellung "Sommergaben". Mit der Ausstellung startet die Artothek nicht nur in die Sommerphase, sie bietet der Kunst nach dem Corona-Lockdown auch Starthilfe und ein Präsentationsforum. Gezeigt werden Werke von 20 Münchner Künstlerinnen und Künstlern unterschiedlicher Disziplinen, die zum ersten Mal in der Artothek vertreten sind. Ausnahmsweise werden die Arbeiten nicht verliehen, sondern verkauft.

Sommergaben, Artothek, 17. Juni bis 17. Juli, Mi.-Fr. 14-18 Uhr, Do. 13-19 Uhr, Sa. 9.30-13 Uhr sowie jederzeit durch das Schaufenster einsehbar, Rosental 16, Telefon 23269635