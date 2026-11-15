Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. In der Nacht hat der Frost das Signal zum finalen Abflug für die letzten gelben und restgrünen Blätter der Bäume gegeben. Die Sonne setzt sie noch einmal in ihr strahlendes Herbstlicht, als am Samstagnachmittag an der hölzernen Plattform des Baggersees im Münchner Westen ein Mann in den besten Jahren sein Rad abstellt. In großer Ruhe streift er Stück um Stück ab, nimmt die Stufen einer kleinen Steigleiter und lässt sich nackt ins elf Grad kühle Wasser gleiten. In einiger Sichtweite zu ihm, dort, wo sie diesen Sommer einen barrierefreien Steg angelegt haben, tun es ihm 2500 Geschöpfe gleich.