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ArtenschutzprojektWie der Lußsee dem Perlfisch beim Überleben helfen soll

Lesezeit: 3 Min.

Tobias Ruff (links) und Maximilian Voit siedeln Perlfische als Gen-Ressource für diese seltene Art im  Lußsee an.
Tobias Ruff (links) und Maximilian Voit siedeln Perlfische als Gen-Ressource für diese seltene Art im  Lußsee an.
Foto: Stephan Rumpf

2500 Perlfische werden in dem Gewässer als Gen-Ressource ausgesetzt. Die seltene Art kommt in Bayern natürlich nur noch im Chiemsee vor. Und mit dem hat der Baggersee im Münchner Westen einiges gemein.

Von Andrea Schlaier

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Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. In der Nacht hat der Frost das Signal zum finalen Abflug für die letzten gelben und restgrünen Blätter der Bäume gegeben. Die Sonne setzt sie noch einmal in ihr strahlendes Herbstlicht, als am Samstagnachmittag an der hölzernen Plattform des Baggersees im Münchner Westen ein Mann in den besten Jahren sein Rad abstellt. In großer Ruhe streift er Stück um Stück ab, nimmt die Stufen einer kleinen Steigleiter und lässt sich nackt ins elf Grad kühle Wasser gleiten. In einiger Sichtweite zu ihm, dort, wo sie diesen Sommer einen barrierefreien Steg angelegt haben, tun es ihm 2500 Geschöpfe gleich.

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