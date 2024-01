Komiker und Clown wollte Arnd Schimkat von klein auf werden. Keiner mit roter Nase, sondern in einem Walter Matthau/Jack Lemmon-Schauspielersinn. Mit neun fängt er an zu zaubern, studiert später Schauspiel in Paris, macht dort Varieté-Karriere. Als Komiker macht er sich einen Namen mit seiner Bühnenfigur Arthur Senkrecht im Kabarettduo "Senkrecht & Pusch", als Schauspieler in Filmen wie dem Bergsteigerdrama "Nordwand". Schimkats Stärke, die Kombination aus Schauspiel und Komik, lebt er nun auch im Lustspielhaus-Ensemble aus: Im neuen Stück "Spinnen" von Alfred Dorfer spielt er die Hauptrolle.