Zum Hauptinhalt springen

Ungewöhnlicher Sport im HirschgartenArmdrücken wie einst Sylvester Stallone

Lesezeit: 4 Min.

Wer den Handrücken seines Gegners aufs Polster zwingt, hat beim Armwrestling gewonnen.
Wer den Handrücken seines Gegners aufs Polster zwingt, hat beim Armwrestling gewonnen. Stephan Rumpf

In den Achtzigern machte Sylvester Stallone Armwrestling populär, auch in München wird das archaische Kräftemessen zelebriert. Besuch bei den Bavarian Grizzlies, wo der stärkste Athlet im Rollstuhl sitzt.

Von Thomas Becker

Am Ende sieht es doch so aus, wie man es sich vorgestellt hat: Pralle Muskelberge, gefletschte Zähne und hervortretende Adern, wohin man nur schaut. Musste ja so kommen. Schließlich sind wir beim Armwrestling: Wenn gedrückt wird, heißt es volle Kraft voraus, keine Kompromisse. Ein bisschen Armdrücken ist wie ein bisschen schwanger sein: gibt’s nicht. Und damit willkommen beim sonntäglichen Training der Bavarian Grizzlies!

Zur SZ-Startseite

Wrestling als Hobby
:Blut, Schweiß und ganz harte Jungs

In einem ehemaligen Erdinger Supermarkt trainieren junge Männer und inzwischen sogar Kinder, sich gegenseitig theatralisch zu verprügeln. Was treibt sie an? Ein Besuch in einer Welt zwischen Sport, Show und Schmerzgrenze.

SZ PlusVon Lisa Marie Wimmer und Sebastian Gabriel (Fotos)

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite