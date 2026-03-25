Am Ende sieht es doch so aus, wie man es sich vorgestellt hat: Pralle Muskelberge, gefletschte Zähne und hervortretende Adern, wohin man nur schaut. Musste ja so kommen. Schließlich sind wir beim Armwrestling: Wenn gedrückt wird, heißt es volle Kraft voraus, keine Kompromisse. Ein bisschen Armdrücken ist wie ein bisschen schwanger sein: gibt’s nicht. Und damit willkommen beim sonntäglichen Training der Bavarian Grizzlies!