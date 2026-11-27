Die hohen Preise und Mieten spüren alle, für Bedürftige aber ist die Lage dramatisch. Besuch bei einer Münchnerin, deren Geld so knapp ist, dass sie eine Entscheidung trifft, für die sie sich erst schämt.

Die Preise steigen, die Rente meist nicht: Bei vielen Münchnerinnen und Münchnern reicht das Geld nicht bis zum Ende des Monats (Symbolfoto).

Die gelben Petunien hängen matt herunter, die Geranien sind verblüht, vom Basilikum nur ein paar grüne Stiele geblieben. Eine Pracht war das im Sommer, sagt Simone Meier, die in Wirklichkeit anders heißt, sie holt ein Foto hervor. Darauf: lila, rosa, gelbe Blüten. Die 81-Jährige hat im Sommer an einem Blumenschmuckwettbewerb teilgenommen, mit ihrem Sendlinger Balkon holte sie einen Sonderpreis.

Ein 75-Euro-Gutschein für Planzen-Kölle wurde ihr von der Bayerischen Gartenbaugesellschaft überreicht – und der kam gerade recht. Denn während viele Münchnerinnen und Münchner auf dem Heimweg vom Büro mal eben einen Strauß aus dem Blumenladen mitnehmen, weil die Gladiolen auf dem Esszimmertisch langsam verwelken, kann Simone Meier sich Pflanzen eigentlich gar nicht leisten. Sie ist ja schon froh, wenn sie genug zu essen hat. Nicht einmal das ist für sie selbstverständlich.

Es war Ende April, als Simone Meier die Schublade ihres Schreibtisches aufzog, das Kästchen öffnete und erschrak: kein Geld mehr darin. Und dann flatterte kurz darauf auch noch ein Brief ins Haus, vor dem sie sich schon gefürchtet hatte: die Nebenkostennachzahlung. 250 Euro sollte die 81-Jährige aufbringen, dabei hatte sie doch im Winter so wenig geheizt, wie es gerade noch auszuhalten war. In diesem Moment, so erzählt Simone Meier auf ihrem Wohnzimmersofa, sei ihr bewusst geworden, es kann so nicht weitergehen. Sonst würde sie hungern.

Simone Meier geht es wie vielen in der Stadt, in der die Mieten, die Lebensmittelpreise und die Energiekosten immer weiter nach oben klettern, die Rente oder die Hilfsleistungen aber schmal bleiben. 17 Prozent der Münchnerinnen und Münchner leben von einem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze, bei den Über-65-Jährigen sind es sogar fast 30 Prozent, so heißt es im Armutsbericht der Stadt. Als armutsgefährdet gilt eine alleinlebende Person, der weniger als 1540 Euro pro Monat zur Verfügung stehen.

Sie bat Bekannte um Geld, damit sie überhaupt in den Supermarkt gehen konnte

Simone Meier erhält 1200 Euro Rente, dazu 105 Euro Wohngeld, so schildert sie es. Zieht sie Miete, Nebenkosten, Ausgaben für Medikamente, Fernsehen, Handy und Internet ab, bleiben nur wenige hundert Euro pro Monat. Jede Woche legt sie ein paar Scheine in das Kästchen in ihrer Schreibtischschublade, das ist für die Einkäufe im Supermarkt, dazu ein bisschen Geld in ein zweites Kästchen, falls der Fernseher kaputtgeht oder sie neue Schuhe braucht. Im April waren beide Kästchen leer, der Kühlschrank auch. Sie bat Bekannte, ihr etwas zu leihen, damit sie überhaupt in den Supermarkt gehen konnte.

So können Sie für „SZ Gute Werke“ spenden Wenn Sie Simone Meier aus dieser Geschichte oder anderen Menschen, die in Not geraten sind, helfen wollen, können Sie sicher online spenden unter www.sz-gutewerke.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: SZ Gute Werke e. V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE04 7002 0270 0000 0822 28

BIC: HYVEDEMMXXX Wenn Sie lieber bar spenden, können Sie das von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, am SZ-Service-Point im Kaufhaus Ludwig Beck, 1.OG., Eingang Dienerstraße, Marienplatz 11. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. Es wird um eine Geldspende gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 300 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 300 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist.

Simone Meiers Biografie zeigt, wie leicht Menschen in Armut abrutschen können und wie ausweglos es oft ist, ihr wieder zu entfliehen. An einem der letzten Kriegstage im Frühjahr 1945 kam sie auf die Welt. Sie wuchs in dem Haus auf, in dem sie noch heute lebt. Mit den Nachbarskindern streunte sie durch die vielen Schrebergärten, die es damals im Viertel gab. Sie besuchte die Grundschule am Gotzinger Platz, später die Implerschule. In die Tanzschule zu gehen, erlaubten ihr die Eltern, ins Café Princess an der Sonnenstraße schlich sie sich heimlich. Dort lernte sie ihren ersten Mann kennen, mit 18 Jahren wurde sie schwanger. Sie zog aus dem Erdgeschoss aus und mit ihm in eine freie Wohnung im zweiten Stock, in der sie nun vom Sofa aufsteht und auf das Schwarz-Weiß-Foto eines Kindes zeigt, das an der Wand im Flur hängt.

Simone Meier und ihr Sohn Foto: Lisa Sonnabend Simone Meier und ihr Sohn Foto: Lisa Sonnabend Es ist ihr Sohn, doch er starb an Krebs, als er gerade einmal 20 Jahre alt war.

Es war der größte, aber nicht der einzige Schicksalsschlag in Simone Meiers Leben. Nach seinem Tod begann sie zu trinken, seit einem Entzug in der Nußbaumklinik hat sie die Sucht im Griff. Doch dann wurde bei ihr Epilepsie diagnostiziert. Eines Nachts wachte sie im Badezimmer auf, in einer Blutlache liegend. Sie wurde früh erwerbsunfähig.

Simone Meier liebt den TSV 1860 München. Sie hat den Pokalsieg und die Meisterschaft erlebt, aber auch die vielen Abstiege. Wie in ihrem Leben. Von ihrem ersten Mann trennte sich Simone Meier bald, sie sei noch zu jung für die Ehe gewesen, sagt sie. Den zweiten Mann verließ sie, weil er fremdging. Der dritte, der beste, wie sie findet, starb an den Folgen eines Herzinfarkts. Der vierte war zwei Jahrzehnte jünger als sie, trank allerdings. Seit sieben Jahren ist Simone Meier nun Single und möchte daran nichts mehr ändern.

Allein fühlt sie sich ohnehin nicht. Fast jeden Tag geht sie zum Alten- und Service-Zentrum (ASZ) im Viertel, sie bekommt dort ein kostenloses Mittagessen, das hilft sehr. Sie ratscht lange mit den anderen, manchmal ist Seniorendisco, dann wird getanzt, bis ihre 93-jährige Bekannte zu ihr sagt: „Was, du machst schon schlapp?“ Simone Meier kennt viele in dem ehemaligen Arbeiterviertel, manche seit Kindheitstagen.

Doch genau diese Verwurzelung hat es ihr im April, als ihr Kühlschrank leer war, schwer gemacht. Eine Mitarbeiterin im Sozialbürgerhaus fragte sie, warum sie nicht zur Münchner Tafel gehe, um sich dort kostenlos Lebensmittel zu holen, sie sei schließlich dazu berechtigt. Aber was würden die Nachbarn, die Bekannten sagen? An einem Freitag im Sommer machte sich die 81-Jährige schließlich doch auf. Sie zog den Rollkoffer hinter sich her und die Kappe tief ins Gesicht.

„Ich brauche Geld nicht, um glücklich zu sein. Aber es beruhigt schon“

Seit der Coronavirus-Pandemie herrscht Inflation in Deutschland. Die Preise für Nahrungsmittel sind in den vergangenen sechs Jahren um etwa ein Drittel gestiegen, die Energiepreise sogar um fast 50 Prozent. Die Folge: Bei vielen sind die Reserven aufgebraucht, das Geld reicht nicht mehr bis zum Ende des Monats. Bei der Münchner Tafel versorgten sie 2020 18 000 Menschen, mittlerweile sind es 23 000. „Wir haben alle hier, auch ehemalige Topmanager“, sagt Steffen Horak, der Pressesprecher der Hilfsorganisation. „Oft reicht ein Schicksalsschlag oder eine Krankheit, um in die Armut zu rutschen – im teuren München geht dies besonders radikal und schnell.“

Ein Ende der Inflation ist nicht in Sicht, die Lage spitzt sich zu, auch weil der eigentlich reichen Stadt München das Geld ausgegangen ist. Für soziale Einrichtungen sind die Folgen bereits spürbar, doch 2027 drohen noch dramatischere Sparmaßnahmen. Kai Weber leitet seit drei Jahrzehnten das Alten- und Servicezentrum in Sendling, das Simone Meier mehrmals pro Woche besucht. Noch ist es dem ASZ möglich, den kostenlosen Mittagstisch anzubieten, auch weil großzügige Spenden aus dem Viertel eingegangen sind. Es gibt weiterhin Sprachkurse, Gymnastikstunden oder Gedächtnistraining. Aber wie lange sie ein derart großes Angebot aufrechterhalten können? Weber warnt vor Kürzungen. „Es ist wichtig für die oft allein wohnenden Menschen, dass sie einen Ort haben, an dem sie Gemeinschaft erleben können“, sagt er. „Wenn sie nur zu Hause sitzen, geht es schnell bergab. Sie werden oft depressiv, verwahrlosen und bekommen mehr Krankheiten.“

Simone Meier sagt, sie verzichtet auf vieles. Früher ist sie viel gereist, hat Soul-Konzerte auf dem Tollwood besucht – das vermisst sie sehr. Wenn das Geld nun mal wieder knapp ist, geht sie nicht zum Kartenspielen in die Eckkneipe. Sie kann sich ja schlecht dazusetzen und nichts bestellen. Nur das ASZ mit den vielen kostenlosen Angeboten, das geht bislang immer. „Ich brauche Geld nicht, um glücklich zu sein“, sagt Simone Meier. „Aber es beruhigt schon.“

Natürlich haben die Leute im Viertel schnell bemerkt, dass sich Simone Meier jetzt bei der Tafel anstellt. „Dassd di ned schamst!!“, rief ihr eine Bekannte sogar zu. Doch die 81-Jährige bereut den Entschluss nicht. Sie freut sich, wenn es viel Obst und Gemüse gibt. Manchmal bleibt sogar etwas zum Einfrieren übrig. In den beiden Kästchen liegen wieder ein paar Geldscheine, sie konnte anfangen, die Nebenkostenrückzahlung zu begleichen.

Schon jetzt freut sie sich auf das Frühjahr. Ihre Nachbarin aus dem ersten Stock wird sie mit zu Pflanzen-Kölle nehmen, das haben sie bereits vereinbart, sie wird ihren Gutschein einlösen. Und wenn die Blumen auf dem Balkon prächtig blühen, wird sie sich auf einen Stuhl in die Sonne setzen und zufrieden sein. Mehr brauche es doch eigentlich gar nicht.

So können Sie für „SZ Gute Werke“ spenden Wenn Sie den Kindern aus dieser Geschichte oder anderen Menschen, die in Not geraten sind, helfen wollen, können Sie sicher online spenden unter www.sz-gutewerke.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: SZ Gute Werke e. V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE04 7002 0270 0000 0822 28

BIC: HYVEDEMMXXX Wenn Sie lieber bar spenden, können Sie das von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, am SZ-Service-Point im Kaufhaus Ludwig Beck, 1.OG., Eingang Dienerstraße, Marienplatz 11. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Verwaltungskosten trägt der Süddeutsche Verlag. Es wird um eine Geldspende gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 300 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 300 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist.