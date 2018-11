19. November 2018, 18:42 Uhr Armut "Noch immer existieren zwei Welten in München"

Manche Eltern können ihren Kindern fast alle Wünsche ermöglichen, andere haben nichts. Caritas-Chef Norbert Huber spricht über Armut in einer reichen Stadt.

Interview von Martina Scherf

Norbert Huber ist Chef von 2000 Caritas-Angestellten in München und weiteren 4000 Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen der katholischen Kirche. Um so ein riesiges Schiff zu steuern, braucht es Weitblick und viel Disziplin. Beides hat der geborene Niederbayer und frühere Marathonläufer in den 40 Jahren, die er in leitenden Positionen in der Wohlfahrt verbrachte, bewiesen.

In seinem Engagement für mehr soziale Gerechtigkeit scheut er auch nicht deutliche politische Statements - etwa zur Finanzkrise oder zur Hetze gegen Flüchtlinge. Jetzt geht Huber in den Ruhestand. In seinem Büro am Hauptbahnhof hängt moderne Kunst. An seinem Handgelenk trägt er ein Fitness-Armband. Das ist mit Hubers Handy vernetzt und vibriert, wenn der nächste Termin ansteht. Nach exakt eineinhalb Stunden ist deshalb das Gespräch zu Ende. Da gibt es keine Verlängerung.

Herr Huber, Sie haben als Caritas-Chef die soziale Lage Münchens im Blick. Was ist derzeit das dringendste Problem?

Eindeutig das Wohnen. Es gibt viel zu wenige öffentlich geförderte Wohnungen. Das betrifft sehr viele einkommensschwache Familien, und vor allem kommen die Zielgruppen Frauen, Jugendliche, Senioren und Behinderte zu kurz.

Tut die Stadt nicht genug?

Die Stadt plant gut, sie versucht, Strippen zu ziehen, aber schon genehmigte Wohnungen werden nicht schnell genug gebaut. Der Stelzenbau am Dantebad war ein Beispiel, wie es gehen kann. Hat toll funktioniert. Doch Folgeprojekte scheitern oft am Nachbarschaftsprotest. Wenn aber U-Bahn-Fahrer, Polizisten, Krankenschwestern, Erzieherinnen und Müllmänner keinen Wohnraum mehr finden, dann spüren das bald alle, auch die Wohlhabenden. Das sollte man auf solchen Versammlungen deutlicher sagen.

Viele Gesetze wie die Erstellung des Mietspiegels oder das Bodenrecht werden aber in Berlin gemacht ...

Ja, der Mietspiegel ist genau genommen ein Mietsteigerungs-Spiegel. Auch das Bodenrecht muss dringend verändert werden. Aber anders als in den Kommunen ist in der Bundesregierung meines Erachtens überhaupt noch kein Bewusstsein für das Problem vorhanden. Dort geht man immer noch davon aus, dass der Markt weitgehend alles regelt. Währenddessen geht aber die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander.

Sie haben schon vor zehn Jahren gewarnt, dass die Folgen der Finanzkrise den sozialen Frieden gefährden können ...

Ja, und Spekulanten betreiben wieder ihr Geschäft, während der Steuerzahler die Zeche zahlt. Es wird immer von den Milliarden geredet, die wir für Flüchtlinge ausgeben. Aber von dem Vielfachen, das uns die Finanzkrise gekostet hat, und deren Auswirkungen auf das soziale Gefälle in der Gesellschaft, darüber redet man selten.

Dennoch ist München eine ziemlich friedliche Stadt ...

Sie ist natürlich zum einen sehr wohlhabend, und zum anderen hat man hier mit den Förderprogrammen der Stadt auch immer darauf geachtet, dass es eine gesunde soziale Mischung in den Neubauvierteln gibt. Das ist in Riem vielleicht nicht ganz so gut gelungen, aber in Haidhausen und im Westend umso besser. Das wird in Zukunft, bei dem prognostizierten Zuzug nach München, besonders wichtig sein: auch mit der Architektur dafür zu sorgen, dass es funktionierende Nachbarschaften gibt.

Die Menschen kommen in die Großstadt, weil es hier Jobs und Bildungseinrichtungen gibt ...

Das war schon immer so. Ich komme selbst vom Land, bin in Eggenfelden aufgewachsen und auf die Knabenrealschule in Altötting gegangen. Damals gab es nur die Englischen Fräulein für Mädchen und eine Handelsschule in Mühldorf, sonst nichts, keine weiterführenden Schulen. Ich habe dann eine Lehre als Chemielaborant bei Wacker Burghausen begonnen.

Aber Sie wollten mehr?

Ich hatte mich von Anfang an in der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) engagiert. Wir haben zunächst vor allem für eine bessere Lehrlingsausbildung gekämpft. Man kann sich die Zustände, die damals herrschten, ja heute kaum mehr vorstellen: Wenige Jahre zuvor, bis Ende der Sechziger Jahre, wurden Lehrlinge, die nicht pariert haben, bei Siemens noch an den Maschinen festgekettet.

Wie bitte?

Ja, wirklich, das war so. Die wurden in den Lehrlingswohnheimen, auch in den katholischen, damals geohrfeigt. Das hatte die CAJ öffentlich angeklagt. Sehr zum Missfallen der Diözese.

Hatten Sie damals den Ruf als Sozialrevolutionär?

Bei der CAJ habe ich viel über die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, zum Beispiel über die ungerechte Vermögensverteilung, gelernt. Wir haben dann gespürt, dass man nicht alle Missstände hinnehmen muss. Dass man sich auch gegen seinen Meister wehren kann. Und vor allem: dass es wichtig ist, eine Haltung zu haben. Die christliche Soziallehre hatte immer ihren Platz in der Kirche, und sie hat schon immer die ungerechte Verteilung des Kapitals kritisiert.

Und das haben Sie dann schon als Jugendlicher öffentlich vertreten ...

Ich erinnere mich, dass wir einmal bei einem Pfingsttreffen die Proklamation von Kurt Eisner aus der Münchner Räterepublik auf rote Flugblätter gedruckt haben und vom Balkon regnen ließen. Das fand der Weihbischof nicht so toll, er hat dann eine korrigierende Predigt gehalten.

Wie sind Sie dann nach München gekommen?

Es waren die Siebzigerjahre, die Zeit des Aufbruchs und der Bildungsoffensive. Vorher blieben die Milieus weitgehend getrennt. Aber jetzt konnte man auch als Arbeiterkind an die Uni gehen. Und das wollte ich dann auch. Also ging ich erst an die damals neue Fachoberschule für Sozialwesen in der Bazeillesstraße, machte dort mein Fachabitur, und danach studierte ich an der Fachhochschule Sozialpädagogik.

‹ › Geboren 1953 in Eggenfelden, ging Norbert Huber in Altötting auf die Knabenrealschule und begann eine Lehre als Chemielaborant. Er engagierte sich früh in der Christlichen Arbeiterjugend und studierte in München Sozialpädagogik. 40 Jahre lang war er in leitenden Positionen in Non-Profit-Organisationen tätig. Er war Landesvorsitzender der Katholischen Jugend, Geschäftsführer des Kreisjugendrings und mehr als 20 Jahre Geschäftsführer der Caritaszentren München Stadt und Landkreis. Als Vorsitzender des Trägervereins für regionale soziale Arbeit und Gründer des "Bündnis München sozial - Wir halten die Stadt zusammen" hat Huber sich einen Namen gemacht als Sozialexperte und beharrlicher Anwalt für Menschen am Rande der Gesellschaft. mse Bild: Sebastian Beck

‹ › Die Caritas ist der größte private Arbeitgeber im Land. Sie unterhält Kindergärten und Altenheime, ambulante Pflegedienste und Jugendwohnheime, Beratungseinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, für Flüchtlinge, Schuldner, Drogensüchtige und generell Menschen in sozialen Notlagen. Norbert Huber hat in München zudem fünf Freiwilligenzentren gegründet, die von der Stadt gefördert werden, und damit dem bürgerschaftlichen Engagement einen hohen Stellenwert verliehen. Der Diözesan-Caritasverband verabschiedet seinen langjährigen Geschäftsführer an diesem Dienstag mit einem Festakt in der Israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz und einer christlich-jüdischen Segensfeier. Ein Zeichen gegen Antisemitismus. mse Bild: privat

‹ › Reiche, arme Stadt - während München gut verdienende Singles mit Nettoeinkommen von 10 000 Euro oder mehr im Monat anzieht, steigt auch die Zahl der von Armut bedrohten Bürger stetig an. Nach dem jüngsten Armutsbericht der Stadt lebten im Jahr 2016 rund 269 000 Menschen unterhalb der Armutsschwelle, das ist fast jede sechste Person. Die Schwelle liegt bei 1350 Euro für einen Einpersonenhaushalt. Wesentliche Ursachen sind die hohen Mieten, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und die langfristig daraus resultierenden niedrigen Renten. Besonders betroffen sind Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose, Rentner, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und solche ohne Schul- und Berufsabschluss. mse Bild: Catherina Hess Wird geladen ...

Was haben Ihre Eltern dazu gesagt?

Meine Eltern waren beide in der CSU, sie haben Buchhaltung gelernt und haben es anfangs überhaupt nicht verstanden, dass der böse Sohn mit seinen linken Ideen nach München gehen und studieren wollte. Sie haben mir am Anfang auch kein Geld gegeben. Ich habe dann alle möglichen Jobs angenommen, um mich über Wasser zu halten - Eisenflechter auf der Baustelle, Amtsbote bei der Stadt, Aufseher in der Großmarkthalle, und längere Zeit war ich Pförtner im Sozialreferat - da mussten sich noch Studentinnen den Berechtigungsschein für die Pille abholen.

Sie kommen aus der Jugendarbeit, und die Jugend lag Ihnen auch bei der Caritas immer besonders am Herzen. Wie hat sich deren Situation während Ihrer Zeit in München entwickelt?

Es gibt heute viel mehr Förderung als früher. Aber noch immer existieren zwei Welten in München: Auf der einen Seite überdurchschnittlich viele Familien, die ihren Kindern fast alle Wünsche erfüllen können - Markenkleider, Reisen, Kultur und Sport, Nachhilfe. Und auf der anderen Seite sehr viele, die nichts dergleichen haben. Kinder sind nach wie vor das größte Armutsrisiko, vor allem für Alleinerziehende. Die Einführung der Hartz-IV-Gesetze durch die Regierung Schröder hat die Situation für diese Familien verschärft. Da hätte man schon längst nachsteuern müssen. Es ist eine zutiefst bürgerliche Vorstellung, dass man von den Hartz-IV-Einnahmen noch etwas sparen könnte, das geht einfach völlig an der Realität vorbei. Gerade in München.

Sie haben immer wieder für eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze plädiert ...

Das Geld wäre vorhanden: Der Münchner Kämmerer ist in der komfortablen Lage, gleichzeitig Schulden tilgen und Investitionen tätigen zu können. Aber die Stadt ist auch hier durch die Bundesgesetze geknebelt. Die Sozialreferentin konnte auch nicht viel dagegen unternehmen. Und dann werden auch noch sowohl das alte Landeserziehungsgeld als auch das neue bayerische Familiengeld auf die Hartz-IV-Sätze angerechnet. Als sich München dagegen wehren wollte, sagte der SPD-Minister in Berlin: Das dürft ihr nicht.